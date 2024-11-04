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        Haberler Gündem Güncel "Gemlik zeytini"ne drone ile koruma | Son dakika haberleri

        "Gemlik zeytini"ne drone destekli koruma

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde polis ekipleri, zeytin depolama alanları ve zeytinliklerdeki hırsızlık olaylarını önlemek amacıyla, dron destekli denetim başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 18:57 Güncelleme: 04.11.2024 - 18:57
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        "Gemlik zeytini"ne drone ile koruma
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        Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytin hasat döneminin başlamasıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından meydana gelebilecek hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

        Devriye Ekipler Büro Amirliği, Motosikletli Yunus Timleri, Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından zeytinliklerde devriye ve gözetleme faaliyeti yapılıyor.

        24 saat aralıksız süren önleyici çalışmalar kapsamında, zeytin depolama alanları ile zeytinlikler, dronla havadan da denetleniyor.

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