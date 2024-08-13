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        Haberler Gündem Güncel Gemlik Belediyesi 208 dairenin tapusunu aldı | Son dakika haberleri

        Gemlik'te belediye 208 dairenin tapusunu aldı

        Gemlik Belediyesi'nin hayata geçirdiği "Cihatlı Toplu Konutları 3. Etap" projesinde, 208 dairenin tapuları belediye tarafından teslim alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 18:47 Güncelleme: 13.08.2024 - 18:47
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        Gemlik Belediyesi 208 dairenin tapusunu aldı
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        Bursa'nın Gemlik Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Cihatlı Toplu Konutları 3. Etap" projesinde, 208 dairenin tapuları belediye tarafından teslim alındı.

        Tapular, konutların bakım ve satış işlemlerini gerçekleştirecek olan belediye iştiraki GEMTAŞ'a devredildi.

        Proje çerçevesinde eksik kalan bakım ve düzenleme çalışmaları, Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.

        YARISI PEŞİN, 60 AY VADE

        Satışa sunulacak daireler, alıcılara yarısı peşin, kalan kısmı ise 60 ay vadeli uygun ödeme şartlarıyla sunulacak.

        Proje, deprem riski taşıyan bölgelerde güvenli yaşam alanları oluşturma yolunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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        #yerel haberler
        #GEMLİK
        #Cihatlı Toplu Konutları 3. Etap
        #Bursa
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