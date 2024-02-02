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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Gemini Pro artık Türkçe kullanılabiliyor - Teknoloji Haberleri

        Gemini Pro artık Türkçe kullanılabiliyor

        Google'ın yeni yapay zeka Gemini Pro, Türkçe olarak kullanılmaya başlanabiliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 09:42 Güncelleme: 02.02.2024 - 09:42
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        Gemini Pro artık Türkçe kullanılacak
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        Google, Aralık ayında bugüne kadar oluşturduğu en yetenekli genel yapay zeka modeli olan Gemini'yi duyurmuştu. Gemini; Ultra, Pro ve Nano olmak üzere 3 farklı biçimde çalışmak için optimize edilerek, veri merkezlerinden mobil cihazlara kadar pek çok şeyde çalışabilecek biçimde tasarlandı. Şimdi de kapsamını ve etki alanını geliştirerek kullanıcıların Bard’ın en hızlı versiyonunu kullanabilmeleri için 40’tan fazla dilde ve 230’dan fazla bölgede yeni özelliklerini kullanıma sunuyor. Gemini Pro Bard’da bugünden itibaren Türkçe olarak da kullanılabilecek.

        “YANITI TEKRAR KONTROL ET” ÖZELLİĞİ DE TÜRKÇE KULLANIMA SUNULACAK

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        Anlama, özetleme, akıl yürütme, kodlama ve planlama konularında etkili olan Gemini Pro, Google’ın yapay zekaya karşı cesur ve sorumlu bir yaklaşımın bir parçası olarak uzmanlar, politika yapıcılar ve gizlilik düzenleyicileri ile proaktif bir şekilde görüşülerek geliştirildi. Yeni güncellemenin bir parçası olarak, Bard'ın İngilizce olarak kullanımda olan “yanıtı tekrar kontrol et” (double-check) fonksiyonu da yeni güncellemeyle bugünden itibaren aralarında Türkçenin de olduğu 40’tan fazla dilde kullanıma sunuluyor. Bard üzerindeki "G" simgesine tıklandığında, Bard cevabı okuyarak bununla ilgili web üzerinde içerik olup olmadığını değerlendiriyor. Bu sayede kullanıcılar Google Aramalar aracılığıyla bulunan destekleyici veya çelişen bilgiler hakkında daha fazla bilgi edinebilecek.

        FİKİRLERİ GÖRÜNTÜYE DÖNÜŞTÜRMEK MÜMKÜN

        Çoklu modlu bir yapay zeka modeli olan Gemini ile birlikte Bard; metin, resim, ses, video ve kodlama dilleri de dahil olmak üzere farklı türdeki bilgileri genelleştirip sorunsuz bir şekilde anlayabiliyor, bunlar üzerinde çalışabiliyor ve birleştirebiliyor. Şimdi de yeni güncellemeyle görüntü oluşturabilme özelliği kullanıma açılıyor. Kullanıcılar bugünden itibaren Bard’a bir açıklama yazıp bu açıklamayla eşleşen görseller elde edebilecek. Bard böylece parlak fikirlere ekstra yaratıcılık katmış olacak. Güncellenmiş Imagen 2 modeli tarafından desteklenen bu özellik şu anda yalnızca İngilizce olarak kullanılabilecek.

        Bard, bu güncellemelerle karmaşık yaratıcı projelerden günlük küçük görevlere kadar pek çok şeyi desteklemek için daha erişilebilir, yetenekli ve çok yönlü hale geliyor. Geliştirilen yeni özellik görüntü oluşturma da Bard'ın diğer tüm özellikleri gibi sorumluluk gözetilerek tasarlandı. Örneğin, oluşturulan görselleri sanatçılar tarafından oluşturulan orijinal eserlerden ayırmak için Bard, SynthID kullanarak oluşturduğu görüntülerin piksellerine dijital olarak tanımlanabilir bir filigran gömüyor. Ayrıca, kişilerin görüntülerinin oluşturulmasını engellemek için filtreler uyguluyor. Gemini, güvenlik ve gizlilik korumalarını iyileştirmek için yeni tekniklere yatırım yapmaya devam edecek.

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