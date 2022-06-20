Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi ilk tanıtımı yayınlandı! Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi 1.Bölüm tanıtımı

Çekimleri tüm hızıyla devam eden ve merakla beklenen dizinin ilk tanıtımında hikayenin sürpriz karakterleri ilk kez seyirci karşısına çıktı.

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Tanıtımda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Özgü Delikanlı, Mustafa Açılan, Ayşe Kırca, Onur Özer, Sanem Babi, Rojbin Erden, Ali Berge, Melisa Bostancıoğlu, Furkan Murat Uğur da sürpriz karakterlerinden ilk ipuçlarını verdiler.

Yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği, proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait olan 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', kirli geçmişini ardında bırakarak coğrafya öğretmeni olarak Karabayır Lisesi'ne atanan ve burada yolu ıslahevinden gelen beş gençle kesişen Sadi Payaslı'nın öyküsünü anlatacak. Sadi Payaslı, sarsılmaz adalet duygusu ile hayata bir sıfır geride başlamış bu gençlere kol kanat gerecek...