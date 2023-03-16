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'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de Sadi ve Songül'ün kıskançlık savaşı izleyicileri çok güldürecek

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde, Sadi ve Songül’ün kıskançlık savaşı izleyicileri çok güldürecek. Songül, operasyonda giyeceği şık abiye kıyafeti Sadi’ye gösteriyor. Sadi'nin hiç kıskanmamış gibi yorum yapması Songül'ü kızdırıyor

Giriş: 16.03.2023 - 16:10 | Güncelleme: ABONE OL
'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de Sadi ve Songül'ün kıskançlık savaşı izleyicileri çok güldürecek
Sadi ve Songül'ün kıskançlık savaşı izleyicileri çok güldürecek
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SHOW TV’nin ilgiyle takip edilen BKM imzalı dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde Sadi ve Songül’ün kıskançlık savaşı çok güldürecek. Yayınlanan ön izleme sahnesinde Songül, operasyonda giyeceği şık abiye kıyafeti Sadi’ye gösteriyor. Sadi hiç kıskanmamış gibi yorum yapıyor ancak bu durum Songül’ü kızdırıyor. Sadi ise kıskançlığını belli etmemeye çalışırken zor anlar yaşıyor. İkili arasında yaşanacaklar ise merakla bekleniyor.

‘GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ’NİN 31. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Başsavcıya gelen yeni görev yazısı Yılan ekibini bir araya toplar. Operasyon için ekip sahaya çıkacaktır ancak Sadi bu isimler arasında yoktur. Sadi’nin görevi olgunlukla karşılaması Songül’ü şaşırtsa da Sadi bu sefer gerçekten de verilen talimata uyacak mıdır? Aylin’in soğuk tavrından bir şeyler olduğunu anlayan Araz, konuşmak ister. Fakat gittikleri kafede yaşanan bir olay ilişkilerinin açığa çıkmasına sebep olacaktır. Bu tehlikeyi ortadan kaldırmak isteyen Aylin’in yardım istediği kişi kim olacaktır? Kıvanç’ın akşam yemeğinde yaptığı bir hamle Asuman’ın hoşuna gitmese de bu durumu Mert ve Derya’nın arasını açmak için kullanmaya karar verir. Derya kardeşi ile sevdiği adam arasında kalacaktır. İstanbul’da yeni bir sabah başlarken Sadi kendini hiç beklemediği bir ortamda bulur ve burada karşılaştığı yüz Sadi’nin bile beklemediği bir isim olur.

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin oyuncu kadrosunda; Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Pamir Pekin, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez, Melisa Bostancıoğlu ve Atilla Olgaç gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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