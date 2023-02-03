Bobi adlı 30 yaşındaki bir köpek, Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın gelmiş geçmiş en yaşlı köpeği ilan edildi.

Bobi, bir asırdır ayakta kalan bir rekoru kırdı. Saf Rafeiro do Alentejo ırkından gelen Bobi, yaşayan en yaşlı köpeğin tacını da bir Chihuahua olan ABD’deki 23 yaşındaki Spike'tan aldı.

Guinness yetkilileri Bobi'nin varlığı konusunda bilgilendirilmeden önce Spike, ilgi odağı altında ancak iki hafta geçirmişti.

Portekizli Bobi tüm hayatını, Portekiz’in güneyindeki Conqueiros köyünde bulunan evlerinde onu yedikleri yiyeceklerle beslediklerini söyleyen Costa ailesiyle birlikte geçirdi.

Guinness Dünya Rekorları’nın internet sayfasında yer alan bilgilere göre, Bobi 1 Şubat itibarıyla dünya üzerinde 30 yıl ve 266 gün geçirmiş oldu.

Bekçi köpekleri sınıfından olan Rafeiro do Alentejo ırkının yaşam beklentisi 12 ila 14 yıl arasında.

Şimdiye kadarki en yaşlı köpek olan Bluey (1910-1939), 29 yıl 5 aylık olana kadar yaşayan bir Avustralya bekçi köpeğiydi.

11 Mayıs 1992’deki doğumunun ardından kayıt olduğu Leiria Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri, Bobi’nin yaşını teyit etti.

Bobi’nin yaşı, Portekiz hükümetinin tanıdığı bir hayvan veritabanı tarafından da doğrulandı.

Şans eseri hayatta kaldı

Aslında doğumda ölüme mahkum edilen Bobi’nin mucizevi bir hikayesi var.

Costa ailesinin odun depoladığı bir kulübede, dört erkek yavrudan biri olarak dünyaya geldi.

Şimdi 38 yaşında olan Leonel Costa, Bobi doğduğunda 8 yaşında olduğunu söylüyor:

"Babam avlanıyordu ve her zaman birçok köpeğimiz oldu."

Halihazırda sahip oldukları hayvanların sayısı nedeniyle Leonel'in babası yeni doğan yavrulara bakamayacaklarına karar verdi.

Leonel, "Maalesef o zamanlar evde daha fazla hayvan besleyemeyen yaşlı insanların, hayvanlar hayatta kalmasınlar diye onları bir çukura gömmesi normal kabul ediliyordu" diyor.

Doğduklarından bir gün sonra, Leonel'in ailesi odaya girdi ve anneleri Gira yokken hızla yavruları aldı.

Fakat acele ederken geride bir tane bıraktıklarının farkında değillerdi.

Leonel, kendisinin ve kardeşlerinin ilerleyen günlerde çok üzüldüklerini ancak Gira'nın yavrularının doğduğu kulübeyi ziyaret etmeye devam ettiğini fark ettiklerini hatırlıyor.

"Durumu garip bulduk, çünkü hayvanlar artık orada değilse neden oraya gitsin ki?"

Gezilerinden birinde Gira'yı takip etmeye karar verdiler. Şans eseri, odunların arasına gizlendiği için kardeşleriyle aynı kaderden kurtulmuştu.

Leonel ve erkek kardeşleri, Bobi'nin varlığını bir sır olarak saklamaya karar verdiler.

Leonel, "Köpek gözlerini açtığında ailemin onu artık gömmeyeceğini biliyorduk" diye açıklıyor. "Bunun yapılamayacağı ya da yapılmaması gerektiği yaygın bir bilgiydi."

Yeni doğan yavruların gözlerini ilk kez açmaları genellikle bir ila iki hafta sürer; bunu ancak merkezi sinir sistemleri geliştikten ve gözleri tamamen oluştuktan sonra yapabilirler.

Leonel'in ailesi sonunda Bobi'yi keşfettiğinde artık çok geçti, genç yavru çoktan gözlerini açmıştı. Bobi artık ailenin bir parçasıydı.

Leonel, “İtiraf etmeliyim ki bizim zaten bildiğimizi öğrendiklerinde bağırıp bizi cezalandırdılar ama buna değdi ve bunun iyi bir nedeni vardı!" diyor.

Bobi ilerleyen yaşından ötürü artık daha az maceracı; yürümek onun için zor, bu yüzden zamanının çoğunu arka bahçede dört kedi arkadaşıyla takılarak geçiriyor.

Bobi'nin görme yeteneği de kötüleşmiş durumda. Leonel, onu yürürken sık sık engellere takılırken görüyor.

Bobi, yaşından dolayı eskisinden daha fazla dinleniyor ve yemeklerden sonra yatakta uzanmayı seviyor. Soğuk günlerde ateş başında dinlenmeyi tercih ediyor.

Bobi, köpek mamasındansa insanların yediği yemekleri daha çok seviyor.

Leonel, baharatların çoğunu çıkarmak için yiyecekleri hayvanlarına vermeden önce her zaman suya batırıyor.

Sağlık açısından Bobi, 2018'de nefes alma güçlüğü nedeniyle aniden yere yığıldıktan sonra hastaneye kaldırıldığında Leonel’e "büyük bir korku" yaşattı. Neyse ki, Bobi bunu atlatmayı başardı. Genel olarak da nispeten sorunsuz bir yaşam sürdü.

Leonel, "Onunla düzenli (veteriner) randevularımız var ve testler her zaman ileri yaşına göre iyi durumda olduğunu gösterdi" diyor.

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