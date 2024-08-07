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        Haberler Bilgi Magazin Gelinim Mutfakta puan durumu 7 Ağustos: Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını hangi gelin kazandı?

        Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını hangi gelin kazandı? 7 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu

        Gelinim Mutfakta 7. sezonuyla ekran macerasına devam ediyor. Yeni sezonda Damla, Ayşenur, Aysun ve Esin yarışıyor. Yarışmacıların tezgah başında tüm hünerlerini sergilediği yarışmada gün birincisi olana çeyrek altın veriliyor. Haftanın finalinde ise kazanan gelin 10 altın bileziği kazanıyor. 1423. Bölümü takip edemeyen izleyiciler ''Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını hangi gelin kazandı?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 7 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu hakkında detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 12:39 Güncelleme: 07.08.2024 - 12:39
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        • 1

          Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün ekranlara geliyor. 7. Sezonuyla dönüş yapan yemek yarışmasını bu sezon Aslı Hünel sunuyor. Birbirinden iddialı dört yarışmacı, her gün çeyrek altını kazanmak için kıyasıya rekabet ediyor. Haftanın finalinde ise 5 gün boyunca en yüksek puanı toplayan gelin 10 altın bileziği koluna takıyor. Peki, Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? İşte 7 Ağustos Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu…

        • 2

          7 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

          Gelinim Mutfakta 7 Ağustos 2024 Çarşamba günü 1423. bölümüyle ekranlara geliyor. Yarışmayı takip edemeyen izleyiciler ise gün birincisini merak ediyor.

          Gelinim Mutfakta günün birincisi henüz belli olmadı. Yeni sezonun üçüncü gününde günün birincisi ve çeyrek altının sahibi açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          DÜN GELİNİM MUTFAKTA’DA KİM BİRİNCİ OLMUŞTU?

          6 Ağustos tarihli bölümde gün birincisi 17 puanla Damla oldu.

        • 4

          7 AĞUSTOS 2024 GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

          7 Ağustos Çarşamba gününe ait puan durumu henüz belli olmadı. Ancak 6 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu şu şekilde:

          DAMLA - 17 puan

          AYSUN - 15 puan

          AYŞENUR - 14 puan

          ESİN - 7 puan

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