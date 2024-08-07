Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün ekranlara geliyor. 7. Sezonuyla dönüş yapan yemek yarışmasını bu sezon Aslı Hünel sunuyor. Birbirinden iddialı dört yarışmacı, her gün çeyrek altını kazanmak için kıyasıya rekabet ediyor. Haftanın finalinde ise 5 gün boyunca en yüksek puanı toplayan gelin 10 altın bileziği koluna takıyor. Peki, Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? İşte 7 Ağustos Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu…