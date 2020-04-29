Gelinim Mutfakta puan durumu ve birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı programın bugün yayınlanan bölümüyle cevap buldu. Kayınvalideler ile gelinler arasında yine gerilim eksik olmadı. İşte, Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 29 Nisan 2020'de yayınlanan 513. Bölümde Reyhan-Neslihan Yıldırım, Sevim-Güngör Üzüm, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Çiğdem-Elif Akçam çiftleri "Patatesli Top Köfte" için yarıştılar!

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin 17 puanla Elif oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU - 29 NİSAN 2020

Güngör Hanım: 8 puan

Hatice Hanım: 11 puan

Neslihan Hanım: 12 puan

Elif Hanım: 17 puan