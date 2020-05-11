Gelinim Mutfakta puan durumu ve birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı programın bugün yayınlanan bölümüyle cevap buldu. Kayınvalideler ile gelinler arasında yine gerilim eksik olmadı. İşte, Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 11 Mayıs 2020'de yayınlanan yeni bölümünde gelinler Pum Pum Çorbası için yarıştı.

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi gelin 15 puanla Hatice

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU - 11 MAYIS 2020

Günün en düşük puanını alan gelin 6 puanla Neslihan

Günün en düşük puanını alan gelin 8 puanla Kıymet

Elif ise 12 puan aldı