Gelinim Mutfakta yeni sezonuna başlıyor. Yeni sezonda da gelinler altın kazanmak, kaynanaları onları bulmak için yarışacak. Peki Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? İşte Gelinim Mutfakta yeni sezon fragmanı...

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gelinim Mutfakta, yeni sezonuna 14 Eylül Pazartesi günü Kanal D'de başlıyor!

GELİNİM MUTFAKTA YENİ SEZON FRAGMANI