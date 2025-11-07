Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 7 Kasım Gelinim Mutfakta altınları kim aldı?

        Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 7 Kasım Gelinim Mutfakta altınları kim aldı?

        Haftanın finaliyle Gelinim Mutfakta 7 Kasım Cuma günü ekrana geliyor. Gelinler en yüksek puanı alarak gün birincisi çıkmaya çalışıyor. En düşük puanı alan gelin ise elenerek yarışmaya veda ediyor. Altınları kazanmak için ellerinden geleni yapan yarışmacılar yaptıkları yemeklere göre puanlanıyor. Peki, 7 Kasım bugün Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu, altınları kim aldı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2025 - 14:38 Güncelleme: 07.11.2025 - 14:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi merak ediliyor. Ekrana gelen son bölümde Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altının sahibi Emsal oldu. Şimdi ise gözler bugünkü puan durumu tablosunda. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 7 Kasım Gelinim Mutfakta altınları kim aldı?

        • 2

          GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ VE ELENEN İSMİ KİM OLDU?

          Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim henüz açıklanmadı. Yüksek puanı alan gelen çeyrek altın kazanıyor.

          Hafta boyunca aldığı puanlarla listenin 1. sırasına çıkan gelin ise 10 altın bilezik kazanıyor.

        • 3

          YARIŞMACILAR

          EMSAL

          TUĞBA

          BERNA

          HANİFE

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        Babasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! Cezası belli oldu!
        Babasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! Cezası belli oldu!
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Beton mikseri yaya geçidinde can aldı!
        Beton mikseri yaya geçidinde can aldı!
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
        Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        Habertürk Anasayfa