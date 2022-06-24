Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altın kazandı? 24 Haziran puan durumu ile bu haftanın birinci olan ismi kim?

Gelinim Mutfakta kim elendi? 24 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen isim araştırılıyor. Kanal D ekranlarında Nursel Ergin'in sunuculuğunda ekranlara gelen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın finali heyecanı yaşandı. Gelinim Mutfakta 24 Haziran puan durumu ile bu haftanın birinci olan ismi belli oldu. İşte Gelinim Mutfakta çeyrek altın kazanan gelin...

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