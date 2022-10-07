Gelinim Mutfakta kim elendi? 7 Ekim 2022 puan durumu ile Gelinim Mutfakta bugün çeyreği ve altın bilezikleri kim kazandı ve haftanın birincisi kim hangi yarışmacı oldu?

Gelinim Mutfakta kim elendi? 7 Ekim 2022 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen isim merak ediliyor. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finali heyecanı yaşandı. Gelinim Mutfakta 7 Ekim puan durumu ile bu haftanın birinci olan ismi ve bileziğin sahibi belli oldu. İşte Gelinim Mutfakta çeyrek altın kazanan ve elenen isim...

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