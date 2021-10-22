Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma Gelinim Mutfakta'da 22 Ekim Cuma günü sonuçları belli oldu. Gelinim Mutfakta takipçilerinin merakla araştırdığı 22 Ekim Gelinim Mutfakta sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 22 Ekim 2021'de yayınlanan 785. Bölümde Yeşim Öksüz-Beyhan Öksüz, Yaren Maden-Filiz Kaya, Damla Saçıkara-Nuray Gülap ve Aslıhan Yiğit-Nuray Yiğit çiftleri haftanın finalinde Ispanaklı Kek yapmak için mutfağa girdi.

Gelinim Mutfakta'da bu hafta eleme yapılmadı.

GELİNİM MUTFAKTA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin ise puan verdiği fenomen yarışmada 22 Ekim Cuma günü en yükse puanı alarak günün birincisi olan ve çeyrek altının sahibi olan isim Yeşim oldu.

Hafta boyunca en yüksek puanı toplayarak altın bileziklerin sahibi olan isim Yaren oldu.