Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta'da kim elendi? sorularının yanıtı, programın bugün yayınlanan bölümüyle birlikte cevap buldu. Rekabetin kızıştığı Gelinim Mutfakta haftanın finalinde bugün Reyhan Hanım, anlaşamadığı Hüsniye Hanıma "Kalite" nispeti yaptı. Peki yarışmaya kim veda etti? İşte Gelinim Mutfakta 14 Haziran 320. bölüm detayları...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli oldu. Haftanın en yüksek puanını alan gelini, 5 altın bileziğin de sahibi oldu. Haftanın en yüksek puanını alan gelini 68 puanla Hatice oldu.

Hafta finalinde elenen gelin kaynanalardan helallik isteyen Hatice mi?

Reyhan Hanım, anlaşamadığı Hüsniye Hanıma "Kalite" nispeti yapıyor! Ezgi, Hüsniye Hanımın 250 bilezik iddiasını matematik denklemi ile çürütmeye çalışıyor! Hafta finalinde elenen ve 5 altın bileziği kazanan gelin kim?

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta haftanın en düşük puanını alan gelini kayınvalidesi ile birlikte yarışmaya veda etti. Haftanın en düşük puanını alan iki gelini Ezgi ve Vahide oldu. Toplanan puanlar sonucunda haftanın en düşük puanını alan gelini 46 puanla Vahide oldu. Vahide ve kayınvalidesi Gelinim Mutfakta'ya veda etti.