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Gelinim Mutfakta kim elendi? 11 Kasım 2022 puan durumu ile Gelinim Mutfakta bugün çeyreği ve altın bileziği kim aldı?

Gelinim Mutfakta'da kim elendi ve altınların sahibi kim oldu?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen isim belli oldu. Kanal D ekranlarında Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta'da kimin elendiği sorgulanıyor. Gelinim Mutfakta 11 Kasım 2022 puan durumu ile 7 altın bileziğin sahibi ve elenen yarışmacı açıklandı. İşte Gelinim Mutfakta çeyrek altın kazanan ve elenen isim...

Giriş: 11.11.2022 - 16:00 | Güncelleme: ABONE OL

  • Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finali heyecanı yaşandı. Dört gelin en başarılı yemeği yapabilmek için yarıştılar. Gelinim Mutfakta yarışması haftanın birincisi ve elenen isim belli oldu. Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın birincisi açıklandı. İşte 11 Kasım 2022 Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

  • GELİNİM MUTFAKTA'DA BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

    Gelinim Mutfakta'da 11 Kasım Cuma günü yani bugün çeyrek altını Manolya kazandı. Yeşim ve Hatice bu hafta aynı puanı aldı. Yeşim ile Hatice bilezikleri paylaşma kararı aldı. Yeşim 3 bilezik alırken; Hatice 4 bilezik aldı. Gelinlerden Yeşim 3 bileziği, Hatice de 1 bileziği SMA hastası bir bebeğe bağışlama kararı aldıklarını açıkladılar. 

  • GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 

    Gelinim Mutfakta'ya veda eden gelin Manolya oldu.

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