Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? sorusu yarışmanın bugünkü bölümünün ardından gündeme geldi. Gelinim Mutfakta'da yarışmaya damga vurmuş ve unutulmayan eski yarışmacılar geri döndü. Eski yarışmacılar daha da hırslı bir şekilde mücadele edince rekabet de katlandı. Gelinim Mutfakta 5006. son bölümde yaşananlar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA'DA TARTIŞMALAR ŞİDDETLENDİ

Çiğdem Hanım ve gelini Elif yarışmaya döndüler!

Elif ve Çiğdem Hanım yarışmaya dönüyorlar ve tartışmalar şiddetleniyor. Reyhan Hanım ve Çiğdem Hanım arasındaki soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Yağnur ve Hatice arasında taç krizi yaşanıyor.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM? 20 NİSAN PAZARTESİ

Günün en düşük puanını alan gelini 5 puanla Yağnur oldu.

Günün üçüncü olan gelini 12 puanla Neslihan

Günün ikinci olan gelini 13 puanla Hatice

Günün en yüksek puanını alan gelini 14 puanla Elif oldu.