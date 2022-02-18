GELİNİM MUTFAKTA'DA BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da 18 Şubat Cuma günü çeyrek altını kazanan gelin Yeşim oldu ancak Yeşim, Miyase'nin yaralanması nedeniyle adil bir mücadele olmadığını ve altını istemediğini söyledi. Gelinim Mutfakta'da hafta boyunca en yüksek puanı alarak birinci olan ve 5 altın bileziğin sahibi olan isim 89 puanla Yeşim oldu.