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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi ve puan durumu nedir? 18 Şubat Cuma Gelinim Mutfakta haftanın birincisi

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi ve puan durumu nedir?

Bir süredir Nurseli İdiz'in sunucu olarak yer aldığı Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün yarışmacılar haftanın finali için tezgâhların başına geçti. Gelinlerin Bal Kabaklı Magnolia ile çeyrek altın için mücadele ettiği Gelinim Mutfakta'da 18 Şubat Cuma günü sonuçları belli oluyor.

18.02.2022 - 15:12 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Kanal D ekranlarının fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da haftanın son yemeği pişirildi, kayınvalideler yemekleri tadıp puanlarını verdi. Gelinim Mutfakta'da yarışmacılardan Miyase'nin yaralandığı 18 Şubat Cuma tarihindeki bölümde kimin birinci olduğu kimin yaralandığı merak ediliyor. Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim, bu hafta kim elendi sorusunun cevabı araştırılıyor. 

  • GELİNİM MUTFAKTA'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?

    Gelinlerin yarıştığı kayınvalidelerin ise puan verdiği yarışma Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen isim birazdan belli olacak.

  • GELİNİM MUTFAKTA'DA BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

    Gelinim Mutfakta'da 18 Şubat Cuma günü çeyrek altını kazanan gelin Yeşim oldu ancak Yeşim, Miyase'nin yaralanması nedeniyle adil bir mücadele olmadığını ve altını istemediğini söyledi. Gelinim Mutfakta'da hafta boyunca en yüksek puanı alarak birinci olan ve 5 altın bileziğin sahibi olan isim 89 puanla Yeşim oldu. 

  • Gelinim Mutfakta 18 Şubat Cuma günü puanları:

     

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