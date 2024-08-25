'Gelin Takımı'nın kamera arkası görüntüleri yayınlandı

Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya’nın 4 yakın arkadaşı canlandırdığı, eğlenceli hikâyesiyle 'Gelin Takımı', bu sonbaharda sinema salonlarına kahkaha getirecek. Filmin Bodrum'da gerçekleştirilen çekimlerinden kamera arkası kareleri ilk kez yayınlandı.

Doğa Can Anafarta'nın yönetmenliğini üstlendiği, Ayşe Balıbey'in senaryosunu kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya, Mehmet Günsür, Fırat Çelik, Ali Yoğurtçuoğlu, Doğan Bayraktar ve Ayşenil Şamlıoğlu bulunuyor.

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'Gelin Takımı’nda; farklı yaşamlara ve karakterlere olan Ayça, Selin, Berrin ve Deniz’in, yakın arkadaşları Berrin'in düğünü için bir araya gelmeleriyle başlayan hikâye, bekarlığa veda partisinde ve düğünde yaşanan eğlenceli anlarla devam ediyor.