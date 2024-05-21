'Gelin Takımı'nda buluştular

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Oyuncu kadrosunda; Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya, Fırat Çelik, Doğan Bayraktar ve Mehmet Günsür ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun olduğu 'Gelin Takımı'ndan ilk fotoğraf paylaşıldı.

MACERA DOLU BİR TATİL

Sky Films ve Asc Films’in yapımcılığını, Doğacan Anafarta'nın yönetmenliğini üstlendiği, Ayşe Balıbey'in senaryosunu kaleme aldığı filmin konusu şöyle; Hepsi birbirinden farklı karakterlere sahip 4 arkadaş, Ayça, Selin, Berrin ve Deniz, Berrin'in düğünü için bir araya gelirler. Düğünden önce arkadaşı Berrin'e bekarlığa veda partisi organize etmeye karar veren Ayça, düğünün yapılacağı oteli ayarlar. Akın ve Poyraz isimli iki yakışıklının da aralarına katılmasıyla, unutulmaz bir tatil yaşamayı planlayan bu eğlenceli kadınlar, beklenmeyen ihanetler, hesaplaşmalar ve yanlış anlaşılmaların ortasında adım adım düğün gününe yaklaşırken kendilerini beklemedikleri bir maceranın içinde bulurlar.