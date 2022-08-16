İrem gelinden İngiliz usulü sütlü çay ve dondurma ikramı!

'Aslı Hünel ile Gelin Evi', yeni sezonuyla hafta içi her gün saat 12.15'te Show TV'de!

'Gelin Evi'nin 901. bölümünde; 22 yaşında, 1 aylık evli İrem Uzunkala'nın evinde konuk olundu. İrem gelin kahve yerine sütlü çay servis etmeyi tercih etti. Gelinlerimiz yanında gelen dondurma servisi karşısında şok oldu.