Show TV'nin yeni sezonuyla da büyük bir ilgi gören yarışması Gelin Evi'nde haftanın finali için nefesler tutuldu. Yarışmayı takip eden izleyiciler; Gelin Evi'ni bu hafta kim kazandı sorularının cevaplarını arıyor. İşte 9 Eylül 2022 Gelin Evi puan durumu ve haftanın birincisi...