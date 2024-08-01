'Gelin Evi' 8'inci sezonuna başlıyor

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SHOW TV'nin tam 8 sezondur devam eden fenomen yarışma programı 'Gelin Evi', ekranların sevilen ismi Ezgi Sertel'in sunumuyla yeni sezona başlıyor. Birbirinden iddialı ve hamarat 5 gelinin kıyasıya yarıştığı, ev dekorasyonundan misafirperverliğe, sofra sunumundan çeyize kadar farklı alanların değerlendirildiği yarışmada her hafta haftanın birincisine 100.000 TL büyük ödül verilecek.

Ayrıca; her gün ev sahibi gelinle eşi arasında yapılan eğlenceli ilişki testini geçen gelinlere çil çil altın, ev hanımlıklarını yarıştırdıkları haftanın ödüllü oyununu kazananlara ise birbirinden güzel ev hediyeleri verilecek.

'Ezgi Sertel ile Gelin Evi' yeni sezonuyla çok yakında SHOW TV'de... İşte Ezgi Sertel ile Gelin Evi'nin tanıtımı;