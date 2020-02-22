Zafer Samancı'nın haberine göre, olay, Konya'nın Selçuklu ilçesi Dr. Halil Ürün Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; kuyumcunun önüne gelen ve gelin arabası gibi süslenmiş araçtan inen yüzleri maskeli ve ellerinde pompalı tüfek olan iki kişi kuyumcuya girdi.

Mustafa Kehya isimli dükkan çalışanını yere yatıran soygunculardan biri elindeki silahı Kehya'nın başına dayayıp beklerken, diğeri altın, bilezik, diğer mücevher ve paraları aldı. Hareketlilikten şüphelenen diğer esnaflar kuyumcuya geldiklerinde soyguncular onlara da silah doğrultarak esnafı olay yerinden uzaklaştırdılar.

Aldıkları 2 yüz parça altın ve 40 bin lira para ile gelin arabası gibi süslenerek plakaları kapatılmış beyaz renkli araca binen soyguncular olay yerinden hızla kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, aldığı bilgiler doğrultusunda kent genelinde alarma geçti.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın’ın talimatıyla, şehirlerarası yollar söz konusu aracın yakalanması için kapatıldı, ayrıca Jandarma ekipleri de bilgilendirildi. İlk bilgilere göre soyguncuların kuyumcudan 200 parça altın ve yaklaşık 40 bin lira para çaldığı belirtiliyor.

Soyguncuların yakalanması için şehir giriş ve çıkışlarında yoğun güvenlik önlemlerinin yanı sıra bölgede bulunan güvenlik ve MOBESE kameraları da polis tarafından incelemeye alındı.