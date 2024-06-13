Geleneksel lezzetlerin vazgeçilmezlerinden: Tüm püf noktalarıyla salçalı biber dolması tarifi!

Sıcak yaz günlerinde bile üstüne yoğurt koyularak tüketebilecek olan biber dolması, sevilen ve kolayca hazırlanabilen yemeklerden biridir. İçindeki malzemelerle hem sağlıklı hem de lezzetli bir öğün sunan biber dolması, yapımı kolay ve herkesin beğeneceği bir lezzet olabilir. İşte, adım adım biber dolması tarifi...