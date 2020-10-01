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Habertürk'te soruları yanıtlayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gündeme ilişkin konularla ilgili açıklamalarda bulunuyor.

"HAYATIMI SİYASETÇİ DEĞİL AKADEMİSYEN OLARAK PLANLADIM"

Ben tarihi akışta kendisine rol biçmeyenin hayatını anlamlandıracağı kanaatinde değilim. Bu bazen aile hayatında, bazen akademik alanda, bazen siyasetçisinizdir siyasi akışta bir anlam biçersiniz. Özne olmak tarihe ve mekâna bakış gerektirir. Allah'ın insana verdiği en önemli hususiyet irade gücüdür. Kendisini ortaya koyma iradesi. Ben siyasetçi olmak için programlamadım hayatımı akademisyen olmak için programladım. Bütün günüm siyasetle dolu ama ben akademik metin yazmazsam ölürüm. Dışişleri Bakanı iken uçağa girdiğimde onlar brifinglerini sunarlar, ben kitaplarımla başbaşa kalırım. Bu bir hayat tarzı.

Ben Latin Amerika'da yaratılmadım, Afrika'da da yaratılmadım. Burada yaratıldım. Bu coğrafyanın hakkını vermek zorundayım. 4 yıl içinde 6 Türkçe 2 İngilizce kitap yazdım. Ben bir Türküm ve Müslümanım. Bütün vatandaşlarımı eşit görerek bu kimlikten hiçbir zaman gocunmadım. Ben Türkiye'nin gücüne inandığım için Stratejik Derinlik diye iddialı bir kitap yazdım. Bu kitaplardan kimlerin rahatsız olduğuna bakın ve onların Türkiye'deki uzantılarına bakın. Arkasında bu misyona açılmış bir savaş var.

Gannuşi 2005 yılında Türkiye'ye geldiğinde Türkiye'ye giriş yasağı vardı. Türkiye'nin en önemli yayın organı beni Başbakanlık'ta ziyaret etti. Şüpheli bir şahsın Başbakanlık'ta ne işi var, Davutoğlu'yla ne görüşüyor? diye yazdı. Halid Meşal geldiğinde terörün arkasında benim de çıktığını söyleyerek bir büyük gazetemiz çıktı. Kimlerin bunlardan rahatsız olduğunu anlatmak içindir bu örnekler. Beşar Esad'la görüştüğümde Türkiye'nin eksenini değiştiriyor diyenler vardı. Kimlerin bunlardan rahatsız olduğunu çıkartabilirsiniz. Annan Planı, Kudüs görüşmelerinden rahatsız olanlar oldu. İsrail'le görüşme yaptığımızda da, Gazze'de eşimle direndiğimiz zaman rahatsız oldu. Wikileaks'ta yayınlanan belgelerde benim için 'Ortadoğu'nun en tehlikeli adamı' bizden bahsetti. Birileri Stratejik Derinlik gibi kitabın yazılmasından ve Türkiye'nin merkez olmasından rahatsız oldular, bunu da doğal karşılarım.

Yüzde 49,5 almış Başbakan olarak pat diye bıraktınız sorusunu basit çerçeve olarak görürüm. Pat diye bir şey olmaz. Bir ilim adamını diğerlerinden ayırt eden fark süreç analizi yapabilmesidir. İlim adamı noktasal, konjonktürel analizi yapmaz süreç analizi yapar. Başbakanlık yaparken ne konularda ciddi mücadeleler verdiğimi... Ya ilkelerimden vazgeçecektim. İmar yasasından, şefaflık yasasına, ihale yasasına kadar vesaire vesaire. Şu soruyu bir gün sayın Erdoğan'a sorabilirseniz, siz yüzde 49,5 almış bir Başbakan'ı kendi partisinde imza toplattırarak istifa ettirmesinin sebebini sorarsanız. Nitekim Türkiye'nin geldiği yerin sorumlulurı o imzaları atanlar ve o talimatı verenlerdir.

Ben istifa etmeseydim Türkiye krize girerdi. Sayın Ecevit'le sayın Sezer'in yaşadığı krizde 'kim haklı' diye mi soruldu yoksa Ecevit mi sorumlu tutuldu. Öyle bir mücadeleye girmi olsaydık AK Parti bölünür belki de ben Başbakan kalırdım. Türkiye öyle bir krize girerdi ki, terörle mücadele yürütüyoruz. Ya ben boyun eğecektim, şahsiyetsiz, düşük profilli başbakanlık yapıyordum, ki hayatımda böyle bir şey yapmadım. Yüreğim yana yana ayrılmayı daha uygun gördüm. Ben bana oy verenlerin adına onurla mücadele verdim. Çok çetin bir mücadele verdim. Bugün MKYK'da o imzayı atan arkadaşların hepsinin vicdanına soruyorum; o imzayı tekrar atar mısınız? Birkaç tanesi hariç, onlar zaten organizatör.

Birileri parti içinde bana karşı darbe yaptılar, 15 Temmuz'da Türkiye'ye karşı darbe yapmaya kalkıştılar. Osmanlı'dan gelen hariciye geleneğini sonuna kadar korudum. Genelkurmay, MİT ve Dışişleri Bakanı arasındaki koordinasyon ilk defa oturdu. Daha önce Genelkurmay Daire Başkanlığı'nın Kıbrıs'la ilgili politika tayin ettiği alandan çıktı, dış politika Dışişleri'nde yapıldı. Biz Dışişleri Bakanlığı olarak KPSS'den kim gelirse onu alırız. KPSS'de bir şeyler yaşanmışsa onu mu kontrol edecektim?

Başbakanlık yaptığım dönemde Türkiye Cumhuriyeti büyükelçileri bulundukları her yerde en saygın büyükelçi konumuna gelmişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde, Dışişleri Bakanlığı olmak üzere maalesef liyakat ve yetkinlik sorunu vardır.

Çok kasıtlı yürütülmüş iki politika. Biri Balkan politikasında Türkiye'nin artan etkisini kırmaya çalışan güçlerdir. Panosmanlıcılık dediler. Türkiye, Bosna Hersek ile Sırbistan arasındaki krizi çözdüğümüz için. Beşer Esad'ın bütün ambargolu günlerinde Şam'a en çok giden benim. Beşar Esad bırakın İhvan'ı, Sünni de değil, bir Arap milliyetçisi. Hiçbirisine ben Şii, Sünni diye bakmadım.

2013 yılında Mısır'da darbe oldu. 1 hafta 15 gün sonra Türkiye'ye bir heyet geldi. Heyetin Başkanı Allavi, Seküler Şii, Iraklı, Sinyora var seküler Sünni. Amr Musa var, malum Arap milliyetçisi. Bir yemek verdim onlara. Bize dediler ki, 'Sisi darbesine karşı çıkarsanız İhvancı olarak görülürsünüz' dedi. Ben de Allavi'ye 'Sizi seçimde kim destekledi' diye sordum. 'Maliki ile anlaşmaları riske atmak pahasına sizi destekledik' dedim. Biz Irakiye bloğunun arkasında durduk. Bir seçimi kazanmışlardı ve mezhepçi değillerdi. Biz onun arkasında durduğumuzda Maliki'yi Amerika ile İran anlaşmasıyla geldi.

Fuat Sinyora'ya döndüm, 'Hizbullah sizin sarayı kuşattığı zaman size kim geldi, kim destekledi'. 'Siz desteklediniz' dedi. Peki niye Sinyora'yı destekledik? İhvancı mıydı? Hayır. Ama seçimi kazanmışlardı. Türkiye'nin Ortadoğu'da izlediği politika ilkesel ve doğru bir politikadır. Hiçbir şekilde ölçü İhvancı bir politika değil. Seçimi kim kazanmışsa onun yanında olduk.

Sovyetler bizden Kars'ı, Ardahan'ı istediler, Boğazları istediler. Türkiye'de Marksizme karşı bir hassasiyet oldu, Sovyet tehdidi karşısında pozisyon oldu. Sovyetlerle ilişkiyi sürdürmek ilkesel olarak oradaki rejimi desteklemek anlamına mı gelir? Soğuk Savaş ideolojik bir savaş dönemidir. Biz Türkiye'de 2013'de de pozisyonumuz doğruydu. Yöntem farklılıkları olur ama darbe karşısında tavır alınır. Hiçbir darbeyi meşru gösterecek bir şeyin içinde olmam. Doğu Akdeniz sözkonusu ise İsrail dahil, Türkiye'nin bütün komşu ülkeleriyle görüşülebilir, konuşulabilir. Bu onları desteklemek anlamına gelmez.

Çıkışı itibarıyla değil ama sonuçları itibarıyla Arap baharı sanki Türkiye'ye yapılmış sözü doğrudur. Ankara'da dışişlerinde analizler yaptık. Kalıcı istikrar demokrasiyle olur. Ortadoğu'da soğuk savaş rejimleri devam etmektedir. Bu rejimler dağılmak zorunda. Arap baharı demeksizin ilk işaretlerini söylüyorum. Türkiye'nin menfaati Ortadoğu'da halklarıyla barışık rejimin doğmasıdır. Halkla barışık düzenlerin doğma süreci şimdilik donduruldu. Eski dönem ihya edilmeye çalışılıyor. Bu Arap gençlerinin ve Arap dinamizminin bittiği anlamına gelmez.

2012'de Türkiye, İran ve Mısır aynı çizgiye ilk defa gelmiştir. Türkiye ile Mısır'la arasında münhasır ekonomik anlaşmaları yapılmıştı, paraf edilmişti. Sistemik depremi 2013 yılında izledim. Türkiye'de 17-25 Aralık, Kahire'de darbe, Suriye'de kimyasal silah kullanımı. Bütün bunları o süreçle ilgili değerlendirmek lazım.

Sürecek...