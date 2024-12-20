Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "AK Parti'den kopmadım" sözlerinin bağlamından koparıldığını söyledi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "AK Parti'den kopmadım" sözlerinin bağlamından koparıldığını söyledi
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 'AK Parti'den kopmadım' şeklindeki sözlerinin bağlamından koparılarak algı oluşturulduğunu söyledi. Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu:
"BU İLKELERİ TAVİZSİZ SAVUNDUM VE YAŞADIM"
Son günlerde bazı televizyon programlarındaki açıklamalarımın bağlamından koparılarak algı üretme çabalarına karşı yaklaşımımı üç ana unsur ile vurgulamayı gerekli görüyorum.
1. Benim için bir siyasi partinin özü ve ruhu dayandığı ilkelerdir. Ben Ak Parti’nin yolsuzluklarla, yasaklarla ve yoksullukla mücadeleye dayalı kurucu ilkelerine AK parti içindeyken de sonrasında da hep sadık kaldım; bu ilkeleri tavizsiz savundum ve yaşadım.
"SİYASİ HAYATTA O KİTLELERLE BAĞIM KOPMADI"
2. Ak Parti’nin asli toplumsal tabanı olan 28 Şubat zulmüne karşı direnen muhafazakar kitlelerin içinden çıktım; akademik hayatta da siyasi hayatta da o kitlelerle bağım hiç kopmadı ve kopmayacak.
"DEVLETİMİZE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİRİM"
3. Dünyanın büyük savaşların ve krizlerin içinden geçtiği ve etrafımızın ateş çemberi ile çevrildiği bir dönemde ihtiyaç hissedilmesi halinde stratejik konularda devletimize her türlü desteği hiçbir ünvan ve makam beklemeksizin vermeyi tarihi bir vatandaşlık görevi ve devlet adamı sorumluluğu olarak görürüm.
GELECEK PARTİ'NİN MİSYONU
Şahsen benim de, 14 Aralık’ta büyük bir çoşkuyla 5. yılını kutladığımız Gelecek Partimizin de temel misyonu geçmiş ihtilaflara dayalı siyasi çekişmelere takılıp kalmak değil, siyaseti ahlaki temelde, devletimizi liyakat temelinde ve milli stratejimizi gönül coğrafyamızda etkin “güçlü ve büyük Türkiye” temelinde yeniden inşa etmektir.
İktidar ve muhalefet ayrımı yapmaksızın bu yönde uzatılacak her eli tutmaya, atılacak her adımı desteklemeye ve yapılacak her fedakarlığı yapmaya hazırız.
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