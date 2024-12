Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "AK Parti'den kopmadım" sözlerinin bağlamından koparıldığını söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 'AK Parti'den kopmadım' şeklindeki sözlerinin bağlamından koparılarak algı oluşturulduğunu söyledi. Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu:

Son günlerde bazı televizyon programlarındaki açıklamalarımın bağlamından koparılarak algı üretme çabalarına karşı yaklaşımımı üç ana unsur ile vurgulamayı gerekli görüyorum.

3. Dünyanın büyük savaşların ve krizlerin içinden geçtiği ve etrafımızın ateş çemberi ile çevrildiği bir dönemde ihtiyaç hissedilmesi halinde stratejik konularda devletimize her türlü desteği hiçbir ünvan ve makam beklemeksizin vermeyi tarihi bir vatandaşlık görevi ve devlet adamı sorumluluğu olarak görürüm.

İktidar ve muhalefet ayrımı yapmaksızın bu yönde uzatılacak her eli tutmaya, atılacak her adımı desteklemeye ve yapılacak her fedakarlığı yapmaya hazırız.

