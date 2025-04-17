'Gelecek Kısa' filmleri İstanbul Modern'de

İstanbul Modern Sinema, hazırladığı nisan ayı programında Türkiye’den kısa filmlere yer veriyor. “Gelecek Kısa”, kurmacadan belgesele yılın öne çıkan kısa filmlerini ve yönetmenlerini üç gün boyunca izleyiciyle buluşturuyor.

'Aç Açına'

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Kısa filmin sinema dünyasında keşfe daha açık, piyasa koşullarından bağımsız ve bir araştırma alanı olarak yaşayabilen özgür bir format olduğuna dikkat çeken İstanbul Modern Sinema Küratörü Müge Turan, "Türk Tuborg A.Ş.'nin katkılarıyla dördüncüsünü düzenlediğimiz ‘Gelecek Kısa’ programında bu yıl 17 filme yer veriyoruz. Programda, dünya prömiyerini 70. Oberhausen Kısa Film Festivali'nde yapan Mori, Cannes Film Festivali’nin Eleştirmenler Haftası bölümünde ilk kez izleyiciyle buluşan Noksanve bu yıl Sinema Yazarları Derneği’nin “En İyi Kısa Film” seçtiği Neredeyse Kesinlikle Yanlış gibi yapımlar yer alıyor. Bu yılki programın öne çıkan projelerinden bir tanesi de Mimaroğlu Remix Projesi. Yönetmen Serdar Kökçeoğlu ve yapımcı Dilek Aydın’ın küratörlüğünde 30’dan fazla sanatçının katkısıyla hayata geçen proje, İlhan Mimaroğlu’nun 8mm arşiv filmlerini yeniden biçimlendirerek görsel ve işitsel açıdan bambaşka bir sanat deneyimine dönüştürüyor. İstanbul Modern Sinema'da bir kısa film festivali gibi hazırladığımız ‘Gelecek Kısa’yı, her yıl olduğu gibi filmlerin yönetmenlerinin katılımıyla gerçekleştireceğiz" dedi.

.png GELECEK KISA PROGRAMI PROGRAM 1 MORİ, 2024Yönetmen: Yakup TekintangaçOyuncular: Hayrunnisa Akbaş, Ozan Çelik, S. Emrah Özdemir Dünya prömiyerini 70. Oberhausen Kısa Film Festivali'nde yapan filmin başrolünde, babasından geriye yalnızca ona anlattığı bir masalın ses kaydı kalan Mori yer alıyor. Bir gün okula yeni bir öğretmen gelir. Mori, onu görür görmez babası olduğuna inanır. NOKSAN, 2024Yönetmen: Cem DemirerOyuncular: Haydar Şahin, Şencan Aslan, Barış Yılmaz Gündüz .png Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali’nin Eleştirmenler Haftası bölümünde yapan film terkedilmiş bir lunaparkta çalışan Mert’in çevresindeki insanlarla ve tuhaf varlıklarla yaptığı karşılaşmalar aracılığıyla kimlik ve anlam arayışını konu alıyor. AÇ AÇINA, 2024Yönetmenler: Ahmet TogaçOyuncular: Ece Bağcı, Ömer Gökay Şanlıer, Nalan Kuruçim Ergen bir kız olan Selma, babasının doğum günü için annesi ve küçük kardeşiyle evde pizza yapmayı ve lunaparka gitmeyi hayal ederken, babasının geç geleceğini öğrenince hevesi kursağında kalacaktır.

MÜKEMMEL, 2024Yönetmen: Ece DizdarOyuncular: Özlem Öçalmaz, Serdar Orçin, Ayşenil Şamlıoğlu 'Mükemmel' Doğumdan iki gün sonra, oğlunu sünnet ettirmesi için eşi, kayınvalidesi, doktorlar ve toplumun baskılarıyla karşılaşan Azra, içgüdüsel olarak bebeğini korumaya çalışırken köşeye sıkışır. PROGRAM 2 DİLAN HAKKINDA KONUŞMALIYIZ, 2024Yönetmen: Umut Şilan OğurluOyuncular: Sude Belkıs, Ayşe Lebriz Berkem, Nur Sürer 30. yaşına yaklaşırken annesiyle birlikte yaşadığı hayatını sorgulayan Dilan, potansiyelini gerçekleştiremediğini düşünürken, bir belgesel ekibi sorunu ortaya çıkarmak için onu takip etmeye başlar. REKLAM TOPRAKSIZ, 2024Yönetmen: Enes Kılıç .png 16. yüzyılda Saint Dominuge’deki kölelerden, Assasin’s Creed oyunundaki dijital karakterlere, makinelerin insan imgeleri ve avatarlarıyla ilişkisini keşfeden bir deneme film. RECCE, 2024Yönetmen: Efecan YıldızOyuncular:Tülin Özen, Fatih Berk Sahin, Süleyman Kabaali

Ünlü bir film yönetmeni, çekim yaptığı evin genç oğluyla karşı karşıya geldiğinde bir güç mücadelesi başlar ve yönetmen, kendi kibriyle yüzleşmek zorunda kalır. HAYALLER, UMUTLAR VE DÖNEN YUNUSLAR, 2024Yönetmen: Adil Burak AydınOyuncular: Ozan Kaya Oktu, Defne Kar, Yağmur Damla Aydın 'Hayaller, Umutlar ve Dönen Yunuslar' Geleceğe dair hayaller kuran Erdi, E-Devlet’in ‘Geçmiş Hayat Sorgulama’ hizmetiyle önceki yaşamını öğrenmeye karar verir, ancak aldığı cevap bugünkü kimliğini sorgulamasına neden olacaktır. PROGRAM 3 NEREDEYSE KESİNLİKLE YANLIŞ, 2024Yönetmen: Cansu BaydarOyuncular: Rahaf Armanazi, İsa Karataş, Büşra Albayrak 'Neredeyse Kesinlikle Yanlış' Dolapdere’de tırnak tasarımı yapan Hanna, Suriye’den kaçıp kardeşiyle birlikte zor bir yaşam sürdüğü İstanbul’da, bir gece tanıştığı İbo ile tutkulu bir ilişkiye başlarken, kimliği ve arzuları ile kardeşinin ihtiyaçları arasında denge kurmaya çalışır. GARAN, 2024Yönetmen: Mahsum TaşkınOyuncular: Yavuz Akkuzu, Savaş Işık, Sami Demir

Mehmet, iki ülke arasındaki sınırda sıkışıp kalmış, son parasını savaş bölgesinden inek almak için harcarken, bomba sesleri ve gümrük yetkililerinin açıklamalarıyla her şeyini kaybetme korkusuyla yüzleşir. KURTLAR, 2024Yönetmen: Ecre Begüm BayrakOyuncular: Hakan Karsak, Muhammet Kulu, Anıl Ateş 'Kurtlar' Kaymakam Behçet ve senarist eşi Ilgın ile birlikte çocukların boğularak öldüğü bir köye tayin edilir. Behçet köylüleri suçlarken, Ilgın olanları hikâye malzemesi olarak görür. Köylüler ise intikam peşindedir. YOL (THE ROAD), 2024Yönetmen: Jana Hammoudeh Kişisel günlüklerden ilham alarak, aşk, ayrılık ve özgürlük temalarını işleyen, farklı dillerdeki monologlar ve karakterlerin anılarını keşfeden üç bölümlük bir yol filmi. PROGRAM 4 SWEET HOME ADANA, 2024Yönetmen: Nagehan Uskan 'Sweet Home Adana' Adana’dan Nantes arşivlerine uzanan bu kişisel belgesel, zorla Müslümanlaştırılmış Ermeni Marie’nin hikâyesi üzerinden kayıp köklerin, inkârın ve unutmanın izini sürüyor.

SINIRDAKİ YILDIZ (STÊRKA LI SER XETÊ), 2024Yönetmen: Bêrîvan Saruhan 1993’te yıldız motifli pencere demirlerinin siyasi simge sayılmasıyla askeri müdahaleye uğrayan Mardin’in Dirbesiyê köyüne odaklanan bu belgesel, bir ailenin hafıza ve aidiyetini sınır hattında yeniden düşünmeye çağırıyor. ŞEHİR VE MESİH, 2024Yönetmenler: Aylin Kuryel, Raşel Meseri 17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşamış Yahudi haham Sabatay Sevi’nin İzmir Agora’daki doğduğu evden yola çıkan bu belgesel, tarihten silinmiş olaylara ve bölgenin çok katmanlı geçmişine ışık tutuyor. TAŞIN RENGİ (RENGÊ KEVİR), 2024Yönetmen: Tuğba Yaşar 'Taşın Rengi' Bir aile albümünden yola çıkan film, 90’larda yakılan Kürt köylerinin kuşaktan kuşağa aktarılan kolektif hafızada nasıl dönüştüğünü, kişisel ve toplumsal olanın kesişiminde izliyor. MİMAROĞLU REMIX PROJESİ, 2025Küratörler: Serdar Kökçeoğlu, Dilek Aydın

Yönetmen Serdar Kökçeoğlu ve yapımcı Dilek Aydın’ın küratörlüğünde, otuzdan fazla sanatçının katkılarıyla yeniden şekillenen bu proje, görsel sanatçılar ve müzisyenleri bir araya getirdi. İlhan Mimaroğlu’nun arşivinden çıkan 8mm filmler, tamamen farklı bir sanat formuna dönüşerek yeni bir yaşam kazandı. Sanatçılar, bu görüntüleri yeniden biçimlendirirken, müzisyenler ise özel olarak ürettikleri ses kompozisyonlarıyla onları bütünleştirdi.