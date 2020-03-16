16 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gel Dese Aşk oyuncuları kimler? Gel Dese Aşk konusu televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Bahar ile Murat'ın arasında aşk büyürken, Murat iki kadın arasında kalıyor. Bir Osman Sınav yapımı olan Gel Dese Aşk ile ilgili detaylar haberimizde...
GEL DESE AŞK KONUSU NEDİR?
Bahar, babasını hiç tanımadan annesi tarafından büyütülmüstür. Murat'ın ortağı Barlas'ın babası olduğunu öğrenince şirkete onunla yüzleşmeye gelir. Barlas tarafından hakaretler eşliğinde kapı dışarı edilir. Şirkette tesadüfen Murat'la tanışır, Bahar. Murat bu hayat dolu kızdan etkilenir. Aşk, Murat'ı çağırmış, gel demiştir. Murat aşkın rüzgarıyla sürüklenirken iki kadın arasında gelgitler yaşar. İlk aşkı, ilk göz ağrısı, çocuklarının annesi Yasemin'le, ikinci baharı Bahar arasında savrulur, durur.
GEL DESE AŞK OYUNCULARI KİMLER?
Erkan Petekkaya - Murat Düdenli
Şebnem Bozoklu - Yasemin Düdenli
İlayda Çevik - Bahar Çetin
Öykü Gürman - Sitare Pusat
Ertan Sban - Barlas Pusat
GEL DESE AŞK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Gel Dese Aşk'ın çekimleri İstanbul'da gerçekleşiyor.
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