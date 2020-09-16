Geğirmek son derece normal ve olması gereken bir durumdur. Ancak bu geğirmeler sürekli yaşanıyorsa, sindirim siteminde bir bozukluk olma ihtimaline karşı mutlaka bir doktora başvurmalı, nedenleri araştırılmalıdır.
Sürekli geğirmek çok önemli hastalıkların işaretlerini verebilir. Bunlardan olası hastalıklar aşağıdaki gibidir.
Hava Yutma
Geğirmenin en yaygın sebebi, yemek yerken hızlı yemek, gazlı içecekler içmek ve pipetle içmek hava yutmaya neden olur.
Beslenme Alışkanlıkları
Sağlıklı beslenmeyen kişilerde sık sık geğirme sorunu yaşanır. Bunun nedeni se; yağlı ve işlenmiş gıdalar tüketmek, asitli içeceklerden tüketmek, hazmı zor gıdalar tüketmek ( soğan, lahana, fasulye ) ve fazla çikolata yemek olarak sıralayabiliriz. Ayrıca mide veya bağırsaklarda oluşan tıkanmada geğirmeye neden olur.
Sindirim Sistemi Bozuklukları
Sindirim siteminde oluşan bozukluklar; gastrit, reflü, mide fıtığı, ülser gibi rahatsızlıklar sürekli gaz oluşmasına neden olur. Aşırı yağlı yemek yemek de gaz oluşturur ve gazdan dolayı sürekli bir geğirme yaşanır.
Hassas Bağırsak Sendromu
Bağırsaklarda oluşan, kabızlık, ishal, şişkinlik, bağırsaklarda oluşan gaz da sürekli geğirme nedeni olabilmektedir. Bağırsaklardan dolayı oluşan geğirmeyi ortadan kaldırmanın yolu, sağlıklı ve sebze ağırlıklı beslenme, stresten uzak durma ve bol su tüketmektir.
Mide Boşaltma Güçlüğü
Tıbbi adı gastroparez olan hastalık, mide kaslarının zayıflaması sonucu yenilen gıdalar mideden ince bağırsağa atılamaz. Gıdalar midede çok uzun süre kaldığı için gaz oluşumuna, mide bulantısına ve hatta kusmaya kadar yol açabilir. Bu nedenden dolayı aşırı geğirme oluşabilir.
Mide Kanseri
Diğer kanserlerde olduğu gibi, mide kanserinde de erken tanı çok önemlidir. Sürekli geğirmenin dışında mide bulantısı, kusma, karında şiddetli ağrı ve kanamadır. Bu şikayetler olduğunda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekmektedir.
Hamilelik
Hamilelikte projesteron hormonu daha fazla salgılandığı için sindirim sitemi yavaşlar. Yavaşlayan sindirim sistemi ile çok sık geğirme yaşanabilir. Hamilelikte daha ağır hareket etmek geğirmeyi daha da artırır.
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