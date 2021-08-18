Galatasaray ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği Gedson Fernandes'e talip olan son takım Valencia oldu.

Portekizli gazeteci Pedro Almeida'nın verdiği bilgiye göre Valencia, Gedson Fernandes transferi için devreye girdi. Fernandes'i kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Valencia'nın ilk görüşmeleri yapmaya hazırlandığı kaydedildi.

Bilindiği gibi Gedson Fernandes'in bonservisine sahip olan Benfica kulübü, Portekizli orta saha oyuncusunu takımdan göndermek yerine kiralık seçeneğine daha sıcak bakıyor.

22 yaşındaki oyuncu Gedson Fernandes, geçen sezon Galatasaray'a geldiği kış transfer döneminde Süper Lig'de 17 maçta forma giymiş ve 3 asistle katkıda bulunmuştu.