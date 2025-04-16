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        Haberler Gündem Çevre Gediz Nehri'nde önlenemeyen kirlilik! | Son dakika haberleri

        Ege'nin tarımsal su kaynaklarından Gediz Nehri ve çevresinde önlenemeyen kirlilik

        Manisa'nın Sarıgöl, Alaşehir ve Salihli ilçelerinin birleştiği Yılmaz Mahallesi'nden geçen Gediz Nehri'nde kirlilik sürüyor. Ege Bölgesi'nin tarımsal su kaynaklarından Gediz'in eski günlerine kavuşması için 30 yıldır mücadele eden Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma (GEMA) Vakfı Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, "Sadece nehirde değil, etrafından da atıklar var. Bu da kötü bir şey. İnsanların da temiz olması lazım. Yetkililer ve sanayicilerden destek bekliyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 13:47 Güncelleme: 16.04.2025 - 13:48
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          Ege Bölgesi'nin önemli tarımsal su kaynaklarından Gediz Nehri, Manisa'da fabrika, işletme ve evsel atık suları nedeniyle tehdit altında.

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          Sarıgöl, Alaşehir ve Salihli ilçelerinden gelen dere ve çayların birleştiği Salihli ilçesinin Yılmaz Mahallesi'nden geçen Gediz Nehri'nde kirlilik sürerken, nehir yatağının kenarları da insan eliyle kirletiliyor.

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          Yılmaz Mahallesi bölgesinde nehir yatağına atılan sanayi, tarımsal ve evsel atıklar kirliliği gözler önüne seriyor.

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          Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma (GEMA) Vakfı Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, "30 yıldır Gediz'i kurtarmak ve korumak için mücadelemiz sürüyor. Salihli ilçesi Yılmaz Köprüsü'ndeyiz. Sarıgöl, Alaşehir, Bozdağ'dan gelen yaklaşık 10 dere ve çayın getirdiği sular, burada Gediz Nehri'nde birleşiyor" dedi.

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          Şener Kilimcigöldelioğlu, "Alaşehir ilçesindeki 3 fabrika ve 40'a yakın tarımsal işletmenin atıklarının yanı sıra Sarıgöl ve Salihli'deki bütün fabrikalarının arıtmaları buraya akıtılıyor. Arıtma tesis olmayan belediye ve mahallelerin atık suları da buraya akıtılıyor" diye konuştu.

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          Gediz'i besleyen kollardaki dere ve çaylardan temiz su gelmesine rağmen suyun yine kirli olduğunu belirten Kilimcigöldelioğlu, "Sarıgöl, Alaşehir ve Salihli'nin ilçelerinin birleştiği bu nokta Gediz'in en kirli noktası diyebilirim" diye konuştu.

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          Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma (GEMA) Vakfı Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, "Sıkıntı büyük, tedbir alınması lazım. Sadece nehirde değil, etrafından da atıklar var. Bu da kötü bir şey. İnsanların da temiz olması lazım. Yetkililer ve sanayicilerden destek bekliyoruz. Daha önce Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi hakkında suç duyurusunda bulundum. Atık su arıtma tesisi olmayan Muradiye Organize Sanayi Bölgesi ve Akhisar Zeytin İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hakkında da suç duyurusunda bulunacağım" ifadelerini kullandı.

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