DIŞ KULAK KEMİĞİ

Helix adı verilen kulağın dış kenarının körelmiş bir yapı olduğu bilinmektedir. Kulaktaki kasların yetersiz gelişimi, zamanla kulak hareketinin kısıtlanmasına yol açmıştır. Atalarımızın kulaklarını çok daha aktif hareket ettirebildiği ve tehlike anında -şu an bizim zar zor duyacağımız sesleri- duyabildikleri biliniyor. Bu yüzden Darwin'in tüberkülü olarak adlandırılan bu yapı, bizden çok daha keskin bir duyuya sahip olan atalarımızdan bize kalan körelmiş bir özelliktir.