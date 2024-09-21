Hıçkırıktan kurtulmanın pratik yolları nelerdir? Hangi yöntemler etkilidir?
Her insan hayatının bir döneminde hıçkırık sorunu yaşar. Hıçkırık problemi sıklıkla olmaya başlıyorsa, o zaman bizi etkilemeye ve işlerimize odaklanmamıza engel olmaya başlar. Hıçkırık ile başa çıkmanın yolları ise çok basit. İşte hayatınızı kolaylaştıracak 15 pratik yöntem...
- 1
Ansızın başlayan hıçkırıklar stres yaratmanın yanında ciddi sağlık problemlerine dönüşebiliyor. Bazen kolayca duran hıçkırık, bazen son derece inatçı olabiliyor. Geçmeyen hıçkırıklara karşı işinizi kolaylaştıracak 15 yöntem sizlerle...
- 2
1. Burnunuzu kapatıp su için
Hıçkırığı tedavi etmenin etkili bir yolu, burnunuzu kapatıp nefesinizi tutarken bir bardak su içmektir.
- 3
2. Bir tatlı kaşığı bal yiyin
Bir bardak suya bir tatlı kaşığı bal ekleyin. İçmeden önce mutlaka iyice karıştırdığınızdan emin olun.
-
- 4
3. Bir bardak suyu içmek için iki pipet kullanın
Bir bardağı suyla doldurun ve içine iki pipet yerleştirin, pipetlerden birini bardağın kenarına bastırın. Daha sonra iki pipetle suyu içmeniz gerekiyor.
- 5
4. Bir tatlı kaşığı acı sos tüketin
Sos o kadar sıcak olacak ki, dilinizdeki yanma etkisine odaklanmanız için dikkatinizi dağıtacak.
- 6
5. Nefesinizi tutun
Öncelikle havayı bir kez alıp bir kez dışarı vermelisiniz. Havayı dışarı verirken, tekrar hava solumanız gerektiğini hissedene kadar mümkün olduğunca fazla havayı dışarı vermelisiniz.
-
- 7
6. Kuru kakao tozu tüketin
Bir kaşık dolusu kakao tozu yutmak, hıçkırığınızı gidermenize yardımcı olabilir. Herhangi bir çikolatalı içecek de işe yarar.
- 8
7. Dilinizi sertçe dışarı çıkarın
Vagus sinirini uyarmak için dilinizi sertçe dışarı çıkarın. Dilinizi dışarı çekmek, diyaframınızdaki spazmı hafifletebilir. Bunu yapmak, ağızdaki herhangi bir refleks sorunundan kurtulmanıza yardımcı olabilir.
- 9
8. Fıstık ezmesi tüketin
Hıçkırığı gidermek için geleneksel bir çözüm, bir kaşık fıstık ezmesi yemektir. Fıstık ezmesi yemek, çok fazla çiğneme gerektirir. Fıstık ezmesini çiğnemek, nefes alma düzeninizi bozacak ve hıçkırıklarınızı durduracaktır.
-
- 10
9. Tatlı tüketin
Hıçkırıktan kurtulmak için çok tatlı bir şeyler yiyebilirsiniz. Örneğin, bir çay kaşığı şeker yutabilirsiniz. Şeker, boğazınızdaki yemek borusunu tahriş edecektir. Yemek borusu tahriş olduğunda frenik sinir (diyaframın ağrısını taşıyan ve aynı zamanda mekanik olarak çalışmasını sağlayan sinir) sıfırlanacak ve hıçkırık duracaktır.
- 11
10. Ekşi yiyecekler yiyin
Limon dilimi gibi çok ekşi bir şeyi ısırabilirsiniz. Eğer limonun ekşi tadına dayanamıyorsanız, limonun üzerine biraz şeker serpebilirsiniz. Limon yemek istemiyorsanız, bir çay kaşığı sirke içebilirsiniz.
- 12
11. Küçük yudumlarla su için
Küçük yudumlarla su içmek hıçkırığınızı hafifletmeye yardımcı olur. Her küçük yudumun arasında nefes almaya çalışın.
-
- 13
12. Buzlu su ile gargara yapmak
Suyun içine birkaç buz küpü ekleyerek onu soğutabilirsiniz. Hıçkırığı durdurmak için buzlu su ile gargara yapmak faydalı olacaktır.
- 14
13. Yoğun kokular koklamak
Örneğin, kokulu tuzu koklamak nefes alma düzeninizde değişiklikler yapar. Limon dilimleri ve sirke koklamak da hıçkırığınızı durdurmanıza yardımcı olur.
- 15
14. Dönerken nefesinizi tutun
Nefesinizi tutarken burnunuzu sıkın ve saat yönünün tersine doğru dönün.
-
- 16
15. Yere uzanıp su için
Yere bir bardak su koyun ve eğilip su için. Hıçkırıklar geçene kadar içmeye devam etmelisiniz. Eğer içtiğinizde hıçkırığınız geçmediyse, bardağı tekrar suyla doldurup tekrar içebilirsiniz.
Kaynak: Factsite