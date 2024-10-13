Geceleri yemek yeme sorunu nasıl engellenir?
Hayatın getirdiği gün içindeki hızlı süreç ve yoğun çalışma temposu, insanları hızlı ve pratik tüketime zorlamaktadır. Kısa süreli ve pratik beslenme, aynı zamanda dengesiz beslenmeye neden olur. Gün içinde iyi bir beslenme sağlanamadığı için veya alışkanlıktan dolayı geceleri yatmadan önce ya da uykudan uyanıp yemek yeriz. Bunun nedeni nedir? İşte detaylar...
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Gece yemek yeme, gün boyu yorulan, işi çok stresli olan ve duygusal olarak iniş çıkışları olan çoğu kişide sıklıkla görülen durumlardan biridir. Kişiyi hem fiziksel hem de psikolojik yönden olumsuz etkileyen bir durumdur. Gece yemek yemeden duramayanlar için çözüm yolları haberimizde.
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Gece yeme bozukluğu sendromu nedir?
Gece yeme sendromu, günlük kalorinin en azından yüzde 50'sinin akşam yemeğinden sonra atıştırmalar ile alınması, haftada üç gece en az bir kez uyanma ve sonrasında yüksek kalorili atıştırmaların yapılması ile bu durumun en az üç ay sürmesiyle görülür.
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Bu durumun görüldüğü kişilerde yedikten sonra suçluluk, sıkıntı, gerginlik, karamsarlık ve sinirlilik hali gibi duygusal durumlar görülebilir.
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Gece yeme bozukluğunun nedenleri
Gece yeme bozukluğu sendromu yaşayan sahip bireyler geceler yatmadan yemek yedikleri için ya da gece uyku arasında uyanıp yemek yedikleri için sabahları tok uyanırlar.
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Bu yüzden öğünlerini aksatmaktadırlar, akşam yemeğinden sonra ya da yatmadan yemek yemek isterler bu yemek yeme isteği daha çok bol yağlı yahut şekerli atıştırmalara yöneliktir yani bu istek genellikle kalorili ve kan şekerini yükselten besinler üzerinedir. Gece yeme bozukluğu sendromunun uzmanlarca birçok nedeni vardır.
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İşte o nedenler;
- Düzensiz uyku
- Hormonal sebepler
- İnsomnia (uykusuzluk)
- Depresyon, travma
- Anksiyete bozukluğu
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- Düzeni olmayan beslenme alışkanlığı
- Diyabet
- Obezite
- Düşük özgüven
- Kan şekeri kontrolsüzlüğü
- Panik atak ve stres gibi durumlar da gece yeme bozukluğu sendromunun ortaya çıkmasında etken olarak görülebilir.
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Gece yemek yediğimizde vücudumuzda neler olur?
Vücut sirkadyen ritim denilen bir düzenle çalışır. Ve bu düzenin dışına çıkmam vücudun ritmini bozarak olumsuz etkiler. Melatonin salınımı, dinlenme, gibi birçok hayat kalitesini arttıran etmenler kaliteli gece uykusuyla sağlanır. Yemek yiyip yatmak vücutta birçok olumsuzluğa neden olur.
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Bu olumsuzluklar şunlardır;
- Mide yanması
- Sindirim sorunları
- Kilo artışı
- Ek olarak kan şekerinde yükselme
- Uyku düzensizliği
- Hormonların bozulması
- Buna ek olarak kolesterol sevilerinde düzensizlik
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Gece yeme bozukluğu sendromu nasıl teşhis edilir?
Gece yeme bozukluğu sendromu teşhisi için önce bir dahiliye hekimine görünüp sebepleri araştırmak gerekmektedir. Hormon tetkikleri nedenlerin belirlenmesinde önem taşır. Gerekiyorsa psikolog veya psikiyatristten yardım almak, sonrasında da beslenme planını düzenlemek için diyetisyene başvurmak önemlidir.
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Gece yeme sendromu yanında bir de son yıllarda çok sık rastlanan “ tıkınırcasına yeme bozukluğu ” (binge eating disorder) bulunuyor. Bu bozukluk, yemek yeme kontrolünün kaybedilmesiyle, aşırı miktarda besinin kısa bir sürede alınmasıyla görülür.
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Tedavi yöntemleri nelerdir?
Hem psikolojik hem de fiziksel açıdan sürdürülen sistemli bir süreçtir. Bu nedenle zaman alır. Diyetisyene başvurulup hazırlanan düzenli ve sağlıklı beslenme programını düzenli uygulamak gerekir. Gece yemek yeme isteğini bastırmak için bu programda mutlaka uyumadan iki ila üç saat önce bir ara öğün olmalıdır. Bu gece aşırı yeme ya da gece uyanıp yemek yeme isteğinin önüne geçilmesi için önemlidir.
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Kilolu kişilerde daha sık rastlanır!
Kilolu bireylerde zayıf bireylere nazaran daha sık görüldüğü tespit edilen gece yeme bozukluğu sendromunu kontrol altında tutmak için hareket etmek önemlidir. Düzenli hareket, gece yeme bozukluğu sendromunu yaşayan bireylerde hem psikolojik hem fiziki açıdan önem arz etmektedir.
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zmanlar yapılan yarım saatlik bir yürüyüşün bile etkisinin büyük olduğunu ve kan şekerinin dengede tutulması için gerekli olduğunun altını çizmektedir. Ayrıca psikolojik açıdan güçlü bir tetikleyici olan stresten uzak durulmalıdır.