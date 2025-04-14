İster spor yaparken ister dinlenirken, aniden başlayan krampların birçok farklı nedeni olabilir. Krampları önlemek için alınabilecek önlemler nelerdir?

KRAMP NEDİR?

REKLAM advertisement1

Kramp, bir veya birden fazla kasın aniden ve istem dışı olarak kasılmasıdır ve genellikle şiddetli ağrıya neden olur. Çoğu insan hayatının bir noktasında, özellikle baldırlar, ayaklar, eller, kollar, karın ve sırtta kramp yaşar.

UYARI: Haberde yer alan bilgiler kesin teşhis için yeterli değildir. Bunun için uzman bir doktora başvurulması gerekir. Herhangi bir belirti durumunda vakit kaybeden uzman bir doktora başvurunuz!

BAŞLICA KRAMP NEDENLERİ NELERDİR?

1. VÜCUDUN SIVI KAYBETMESİ

Yoğun spor, egzersiz, fiziksel aktivite veya sıcağa maruz kalma sonucu vücut susuz kalabilir. Sıcak havalarda bu tip kramplar sıklıkla görülür. Özellikle yaşlılarda gün içerisinde susuz kalma, idrar söktürücü (diüretik) ilaçlar gibi etkenler kramp oluşumuna sebep olabilir. Su ve mineral kaybının bir sonucu olan sodyum eksikliği de kramp sebeplerinden bir tanesidir.

REKLAM

2. VİTAMİN EKSİKLİĞİ

Vücuttaki bazı vitaminlerin eksiklikleri birçok hastalığa yol açabilir.

3. KAS YORGUNLUĞU Fazla kullanılan kaslar yorulduğu için liflerin tekrar gevşemesi mümkün olmayabilir. Egzersiz sırasında veya egzersizden saatler sonra bile kas krampları görülebilir. Kas ağrısına iyi gelen doğal çözümler! Kronikleşen kas ağrılarının nedenleri nelerdir? 4. İLAÇ KULLANIMI Bazı ilaçlar yan etki olarak kramp gelişimine neden olabilir. İdrar söktürücü ilaçlar, doğum kontrol hapları, tansiyon ilaçları bunlardan bazılarıdır. 5. VARİS Bacaklardaki varis problemi, alt bacakta görülen kramplara neden olabilir. 6. HAMİLELİK Gebelik döneminin vücutta yarattığı değişimler, özellikle son trimesterda (son 3 ayda) kramplara neden olabilir. 7. ANİ HAREKETLER Vücudun sürekli sabit pozisyonda kalması, gün içerisinde alışkın olunmayan hareketler yapmak, uzun süre yatmak, bir hareketi uzun süre tekrarlamak kaslarda yorgunluğa ve krampa neden olabilir. REKLAM 8. SİNİR SIKIŞMASI Omurgada yer alan sinirlere uzun süre baskı uygulandığı durumlarda bacakta kramplar meydana gelebilir. Sinir sıkışması nedeniyle görülen kramplar kişinin yürümesiyle daha da kötü bir hal alabilir. KRAMP HANGİ HASTALIKLARIN HABERCİSİ OLABİLİR? 1. TİROİD HASTALIKLARI Tiroid hastalıkları hipertiroidi ve hipotiroidi olarak ikiye ayrılmaktadır. Hipertiroidi, tiroid hormonlarının fazlalığı anlamına gelirken hipotiroidi ise azlığı anlamına gelmektedir. Tiroid hastalıklarının genel belirtileri arasında adale kramplarını bulunmaktadır.

2. KALSİYUM VE MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ Metabolizma içerisindeki enzimler için magnezyum minerali oldukça önem arz etmektedir. Kas ve sinir sisteminde kasın gevşemesi noktasında görev magnezyum ait iken kasılması durumunda ise kalsiyum görev almaktadır. Buna bağlı olarak kramplar kalsiyum ve magnezyum eksikliğinden kaynaklanabilmektedir. 3. DİYABET Şeker hastalıklarının en çok rastlanılan belirtileri arasında ayak altında yanma hissi ve sık idrara çıkma belirtileri yerini almaktadır. Ancak kan şekerine bağlı oluşabilecek kas kasılmaları kramp ataklarına neden olabilir. Bu sebeple yüksek ya da düşük kan şekeri kramp sancılarına yol açabilmektedir. REKLAM 4. VARİS Kramp sancıları çoğunlukla bacak arkasındaki baldırlarda meydana gelmektedir. Gün içerisinde çok fazla ayakta kalmak ve genetik yatkınlığın payı ile varisler baldırlarda meydana gelen krampların sorumlusu olarak karşımıza çıkmaktadır. 5. PSİKOLOJİK SORUNLAR Sinir ve stres başlıca birçok rahatsızlığın nedeni olarak tanımlanmaktadır. Kaslarda meydana gelecek kasılmalarda aktif rol oynayan bu duygular istemsizce kasların kasılmasına neden olabilmektedir. Aynı durum heyecanın ve paniğin arttığı dönemler için de geçerli olmaktadır. Bu süreçte sakinliği korumak ve zihni rahatlatacak aktiviteler yapmak kasların kasılmasına engel olabilmektedir.

6. VİTAMİN EKSİKLİKLERİ Bağışıklık sistemini koruyan, güçlendiren ve vücudun normal dengesini sağlayan vitaminlerin eksikliği sağlıkta ciddi problemlere yol açmaktadır. Vitamin eksikliğinin yol açabileceği problemler oldukça fazladır. Kasların gevşemeden kasılmasının sebeplerinden biri vücudun yeteri kadar vitamin almaması ve kasları besleyememesi durumundan kaynaklanmaktadır. Bu durum kramp ataklarına neden olabilmektedir. REKLAM KRAMP SIRASINDA UYGULANABİLECEK YÖNTEMLER 1. MASAJ Kramp olan bölgeye hafifçe masaj yapın. Bu, kan dolaşımını artırarak kasın gevşemesine yardımcı olabilir. 2. GERME Kramp giren kası yavaşça gerin ve bu pozisyonu 15-30 saniye boyunca koruyun. Örneğin, baldırınızda kramp varsa, ayağınızı kendinize doğru çekin ve elinizle destekleyerek gerin. 3. HİDRASYON Bol miktarda su için. Dehidrasyon, krampların yaygın bir nedenidir, bu nedenle vücudunuzun susuz kalmamasına dikkat edin. 4. SICAK VEYA SOĞUK KOMPRES Ağrıyan bölgeye sıcak veya soğuk kompres uygulayın. Sıcak uygulama, kasları gevşetirken, soğuk uygulama ağrıyı ve iltihabı azaltabilir. KRAMPLARI ÖNLEMEK İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER NELERDİR? Krampları önlemek için günlük yaşamda alabileceğiniz birçok önlem vardır. Krampları önlemek için:

REKLAM - Bol su için.- Elektrolit dengenizi koruyun.- Düzenli egzersiz yapın.- Kaslarınızı esnetin.- Sağlıklı beslenin.- Uygun ayakkabılar giyin.- Sigara içmeyin.- Uzun süre aynı pozisyonda kalmaktan kaçının.- Stresten uzak durun. Görsel Kaynak: shutterstock/istockphoto