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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Gebze OSB-Darıca Metro Hattı günde 330 bin yolcu taşıyacak - İş-Yaşam Haberleri

        Gebze OSB-Darıca Metro Hattı günde 330 bin yolcu taşıyacak

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gebze OSB-Darıca Metro Hattı'nın her şeyi ile Türk teknik ve mühendisliğinin ürünü olarak inşa edilen ilk metro hattı olduğunu bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Bu özelliğiyle Türkiye Yüzyılı'nda metro hattı inşaatlarında artık yeni bir dönem başladığının en güzel kanıtı. Artık metro hatlarımızın yapım aşamasından, elektrifikasyon ve sinyalizasyon aşamasına kadar üstünde çalışacak araçlarıyla birlikte her şeyimiz milli ve yerli olacak" dedi. Yapım çalışmaları devam eden 15,4 kilometrelik hattın 11 istasyonuyla günde 330 bin yolcuya hizmet verebileceği belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 14:06 Güncelleme: 07.02.2025 - 14:06
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        Günde 330 bin yolcu taşıyacak
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gebze OSB-Darıca Sahil Hattı tren entegrasyon test çalışmalarını yerinde inceledi.

        Bakan Uraloğlu, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak özellikle metropol şehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın trafik sorununun çözümü için çok önemli kent içi raylı sistem projelerini hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.

        Bakanlık tarafından tamamlanarak ülke genelinde vatandaşın hizmetine sunulan kent içi raylı sitem hattı uzunluğunun 434 kilometre olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

        "Şu anda Gebze OSB-Darıca Sahil Hattı da dahil Kocaeli, İstanbul ve Bursa’da 73,4 kilometre kent içi raylı sistem hattının yapımını sürdürüyoruz. İkisi Ankara’da olmak üzere Sakarya ve Trabzon’da toplam 67 kilometre uzunluğunda 4 ayrı kent içi raylı sistem hattının projelerinin hazırlanmasına devam ediyoruz. İstanbul, Ankara, Samsun ve Konya olmak üzere 4 ilimizde 126,7 kilometre yeni hattın yapımını planlıyoruz. Yapımı devam eden ve planladığımız projelerimizi hayata geçirdiğimizde Bakanlık olarak bugüne kadar ülke genelinde inşa ettiğimiz 434 kilometre kent içi raylı sistem uzunluğunu 634,1 kilometreye çıkarmış olacağız. Yani Gebze’den çıktığınızda Sinop’a, Antalya’ya ya da sınırlarımızı aşarak Sofya’ya ulaşacak kadar bir uzunluktan bahsediyoruz."

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        KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ'NE ULAŞIM 15 DAKİKAYA DÜŞTÜ

        Gebze OSB-Darıca Sahil Hattı Projesi’nin Kocaeli’de hayata geçirilen 3 önemli kent içi raylı sistem projesinden biri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Hatırlayacağınız üzere geçen yıl 3,1 kilometre uzunluğunda olan Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattımızı hizmete açmıştık. Söz konusu hattımızın yapım çalışmalarını bir buçuk yıldan kısa bir sürede tamamlayarak hızlıca halkımızın hizmetine sunmuştuk. Hattımız sayesinde Kocaeli Şehir Hastanesi’ne ulaşım süresi 15 dakikaya düştü" dedi.

        Diğer bir proje olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kuzey HRS Hattı 1. etabı için de 27 Haziran 2024 tarihinde yükleniciye yer teslimi gerçekleştirdiklerini anımsatan Uraloğlu, "İlk etabı, Kocaeli'nin stratejik ulaşım ağında önemli bir yer tutacak şekilde planladık. Hat, Tüpraş Petkim'den başlayarak Derince ilçesi üzerinden geçecek ve ardından Millet Bahçesi ve Seka Park'ı kat ederek kent merkezine ulaşacak. Kent merkezine ulaştıktan sonra da Kocaeli Otogarı'na uğrayarak İzmit Doğu İstasyonu'nda sonlanacak" diye konuştu.

        Güzergâh üzerinde İstasyon, Şaft ve Depo Sahası yerleşimleri incelemeleri ile mevcut ve planlanan altyapı tesisleri ve sanat yapıları ile etkileşim araştırmaları ve altyapı deplase işlerinin devam ettiğini söyleyen Uraloğlu, "Yine güzergah boyunca inşaat çalışmaları dolayısıyla kapatılacak alanların trafik sirkülasyon onayları ile altyapı proje onay süreçleri de sürüyor. Diğer yandan ana hat tünel kazılarını yapacak olan TBM’lerin parça ve ekipmanlarını sahaya getirdik ve montaj çalışmalarına başladık" dedi.

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        Bakan Uraloğlu, projenin ikinci etabında da Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı'nın kapsamını genişletmeyi ve Kocaeli'nin daha geniş bölgelerine hizmet vermesini hedeflediklerini kaydetti. Uraloğlu, ikinci etabı, bir uçtan Körfez ilçesi Atalar mevkiine diğer uçtan Kocaeli Fuar Merkezi ve Cengiz Topel Havalimanı'na erişimi sağlayacak şekilde planladıklarını anlattı.

        SAHİL HATTI GÜNDE 300 BİN YOLCUYA HİZMET VERECEK

        Yapım çalışmaları devam eden 15,4 kilometrelik Gebze OSB -Darıca Sahil Hattı’nı çift hat olarak inşa ettiklerini söyleyen Uraloğlu, “Tasarım hızı 90 kilometre olan hattımız 11 istasyonuyla günde 330 bin yolcuya hizmet verebilecek. Gebze Organize Sanayi Bölgesi ile Darıca Sahili arasındaki yerleşimin yoğun olduğu bölgeleri metro konforunda birbirine bağlayacak" açıklamasında bulundu.

        Gar İstasyonu ile Marmaray Hattı'na, Adliye istasyonunda da ileride yapılacak bir metro hattı ile Sabiha Gökçen Havalimanı’na erişimin mümkün olacağını dile getiren Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Ayrıca OSB İstasyonu’nun yaklaşık 1 kilometre kuzeyinde, yaklaşık 113 bin metrekare alan üzerinde 17 set kapasiteli depo ve bakım alanı da inşa ediyoruz. İnşallah hattımızdaki tüm çalışmaları 2026 yılının ikinci yarısında tamamlayacak ve hizmete açacağız. Hattın tamamlanmasıyla karayolu işletme ve bakım kazancı, hava kirliliği gibi dışsal faydalar ve zaman kazancı gibi etkenlerle 25 yıllık projeksiyonda ekonomik kazancı yaklaşık 2 milyar 734 milyon Avro üstünde olacaktır. Bu kazancı düşündüğümüzde bu projenin Kocaeli ve ülkemiz adına ne kadar önemli bir proje olduğu da ortaya çıkıyor."

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        Projedeki genel ilerleme oranının yüzde 86 olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, “Toplamda 78 bin 922 metre olan ray miktarımızın 42 bin 14 metresinin montajını tamamladık. Darıca Sahil Portal – Darıca Cumhuriyet Meydanı İstasyonu arası Hat-2’de, Stadyum – Akse Sapağı İstasyonları arası Hat-1 ve Hat-2’de ve Mutlukent – Şaft-6 arası Hat-1 ve Hat-2’de toplam 2 bin 654 metre hat işlerine de en kısa sürede başlıyoruz” şeklinde konuştu.

        ARAÇLAR SÜRÜCÜSÜZ OLARAK HİZMET VERECEK

        Uraloğlu, burada kullanılacak 28 adet aracın ihalesini 2020 yılında gerçekleştirdiklerini anımsatarak “Trenlerimizi yüzde 60 yerlilik şartıyla tam sürücüsüz olarak modern teknolojiye uygun olarak tasarladık ve 28 aracımızın tamamını da teslim aldık. Hatta bu araçlarımız yüzde 60’ın da üzerinde boji, yolcu bilgilendirme, anons, sinyalizasyon, aydınlatma, klima üniteleri, güvenlik kamera sistemleri gibi pek çok bileşeniyle yüzde 63 yerlilik oranı ile üretildi" dedi.

        Söz konusu hat tamamlandığında araçların 80 kilometre servis hızı, bin 150 yolcu kapasitesi ve 88 metre uzunluğu ile sürücüsüz olarak hizmet vereceğini anlatan Uraloğlu, “Yine metro inşaatı kapsamındaki yürüyen merdiven, asansör, fanlar, havalandırma, yangın önleme gibi sistemlerimizde de yerlilik oranımız yüzde 80’in üzerindedir. Şimdi bu araçlarımızın inşa ettiğimiz hattımızla entegrasyon test çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

        'HER ŞEYİ İLE TÜRK MÜHENDİSLİĞİNİN BİR ÜRÜNÜ'

        Gebze OSB-Darıca Metro Hattı’nın her şeyi ile Türk teknik ve mühendisliğinin ürünü olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “Gebze OSB-Darıca Metro Hattımız, inşasını yapan yüklenicisinden hat üzerinde çalışacak araçlarına ve sinyalizasyon sistemine kadar tamamen milli şirketlerimiz eliyle; her şeyi ile Türk teknik ve mühendisliğinin ürünü olarak inşa edilen ilk metro hattımız. Bu özelliğiyle Türkiye Yüzyılı’nda metro hattı inşaatlarında artık yeni bir dönem başladığının en güzel kanıtı. Artık metro hatlarımızın yapım aşamasından, elektrifikasyon ve sinyalizasyon aşamasına kadar üstünde çalışacak araçlarıyla birlikte her şeyimiz milli ve yerli olacak.” diye konuştu.

        Yarın Sakarya’daki TÜRASAŞ tesislerinde 225 kilometre hıza sahip ilk yerli ve milli elektrikli hızlı tren setinin gövde kaynak törenini gerçekleştirerek üretimine başlayacakları müjdesini veren Bakan Uraloğlu, “Zaten 160 kilometre hıza sahip yerli ve milli elektrikli tren setlerimizi üretmiştik ve 3 setimiz şu an Adapazarı-Gebze arasında yolcu taşımacılığı yapıyor. Şimdi 225 kilometre hıza sahip olanlarını üretmeye başlayacağız.” açıklamasında bulundu.

        Gebze OSB-Darıca Sahil Hattı’ndaki yerli metro araçları, ana hatlardaki yerli elektrikli tren setleri ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nda kullanılan yerli ve milli elektrifikasyon ve sinyalizasyon sistemlerinin çok kıymetli kazanımlar olduğunu söyleyen Uraloğlu, “Bildiğiniz üzere ne kadar çok yerli üretim o kadar çok bağımsız ve güçlü bir ülke anlamı taşımaktadır. Hiç şüpheniz olmasın Türkiye’nin gelecek vizyonunu; teknolojiyi yakından takip ederek ve daima entegrasyonu merkeze koyarak şekillendireceğiz.” dedi.

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