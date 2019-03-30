Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir orman ürünleri firmasının depolama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Balçık Mahallesi'ndeki bir orman ürünleri firmasının depolama alanında bulunan paletler henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.

Haber verilmesi üzerine olay yerinde Gebze ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.