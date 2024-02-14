Gebze'de dökümhanede patlama: 1'i ağır 3 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde metal alanında faaliyet gösteren bir dökümhanede patlama meydana geldiği ve 1'i ağır 3 işçinin yaralandığı bildirildi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, dökümhanede meydana gelen patlamada 1'i ağır 3 işçi yaralandı.
Köşklü Çeşme Mahallesi 563. Sokak'ta, metal alanında faaliyet gösteren bir dökümhanede, eritme kazanında henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu.
Patlamada, dökümhanede çalışan işçiler K.Y, A.M. ve yabancı uyruklu M.A. yaralandı.
Fotoğraf: AA
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Ağır yaralanan M.A'nın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.