Gebze'de 5G destekli cihaz üretimi

2021 yılından bu yana dünyanın en çok satan 5 telefon markası arasında yer aldığını açıklayan vivo, Gebze’dekü Türkiye üretim tesisinin kapılarını ilk kez açtı. Biz de Habertürk olarak markanın Türkiye fabrikasını ziyaret ettik.

20 milyon dolar yatırım ile Gebze’de hizmete giren vivo Türkiye üretim tesisi Çin, Güney ve Güneydoğu Asya’dan sonra 8. üretim merkezi olarak vivo’nun global üretim kapasitesini yıllık 200 milyon adedin üzerine çıkarttığını açıkladı.