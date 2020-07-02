Gazzeli genç, Yeryüzü Doktorları'nın sağlık desteğiyle parkur sporuna dönüyor

AA

Ebu Salah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nisan 2018'de Han Yunus'ta düzenlenen gösterilerde İsrail güçleri tarafından ayağından yaralandığını, yaranın daha sonra ciddi şekilde enfeksiyon kaptığını aktardı.

Olaydan bir hafta sonra YYD'nin sunduğu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya başladığını ifade eden Ebu Salah, şunları söyledi:

"YYD'nin sunduğu tedavi sürecinde fizik tedavi ve psikolojik destek aldım. İyileşmem ve eski hayatıma dönebilmem konusunda aldığım bu desteğin çok etkisi oldu."

Ebu Salah, iki yıllık tedavi sürecinde özellikle ayağına platin takılmasının ardından çok ağrılı günler geçirdiğini ifade etti.

Gazzeli 19 yaşındaki genç, "Tedavi sürecimde derneğin sunduğu sağlık hizmetleri, acılarımı hafifletti." dedi.

Olaydan önce profesyonel şekilde ilgilendiği parkur sporunun yanı sıra kung fu ve futbola da meraklı olduğunu söyleyen Ebu Salah, ayağından aldığı yaranın, kendisini bu alandaki çalışmalardan mahrum ettiğini, faaliyetlerini aksattığını kaydetti.

Aldığı yara nedeniyle uzak kaldığı parkur sporunun antremanlarına iki senenin ardından yeniden başladığını ifade eden Ebu Salah, "Kendimi parkur sporunu sıfırdan öğrenmeye çalışan küçük bir çocuk gibi hissediyorum." diye konuştu.

Ebu Salah, bu olayın, kendisini sadece spor faaliyetlerinden değil mesleğinden de mahrum ettiğini belirtti.

Daha önce otomobil tamircisinde çalıştığını söyleyen Ebu Salah, bu durumun hayatını oldukça zorlaştırdığını dile getirdi.

- Yeryüzü Doktorları'nın Gazze'deki faaliyetleri

YYD'nin hastaları evlerinde tedavi etme programında çalışan fizyoterapist Lütfi el-Ahras ise derneğin bir yıldan uzun süre Ebu Salah'a tıbbi destek verdiğini belirtti.

Ahras, Ebu Salah'a hemşire desteği, fizik tedavi ve psikolojik yardım sağladığını, tamamen iyileşene kadar tıbbi sürecin takip edildiğini aktardı.

"Ebu Salah, Gazze'de YYD'nin tıbbi desteğinden faydalanan yaklaşık 4 bin Filistinliden sadece biri." diyen Ahras, derneğin, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerindeki pek çok kişiye evde tıbbi hizmetin yanı sıra Han Yunus kentinde açtığı merkezde bölgenin güney sakinlerine fizik tedavi ve rehabilitasyon desteği verdiğini kaydetti.

Sağlık alanında uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olarak çalışmalarına 2000 yılında başlayan Yeryüzü Doktorları, İsrail'in uzun yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'de 2015'ten bu yana fizik tedavi, psikososyal destek gibi hizmetlerle çalışmalarını sürdürüyor.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor. Gazze halkı, ekonomi, sağlık ve eğitim gibi pek çok alandaki kısıtlı imkanlar nedeniyle zorluklar yaşıyor.

,Nour Mahd Ali Abu Aisha