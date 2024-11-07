Gazze'ye yardım ve tahliye: BAE'nin İsrail üzerinden yaptığı operasyon tartışılıyor

Çoğu Müslüman ülke yardımlarını ve tahliyelerini Mısır'ın Refah Sınır Kapısı üzerinden yaparken, BAE'nin tahliye için İsrail'in Ramon Havalimanı ve Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı kullanması yeni bir tartışma başlattı.

BAE'nin Tahliye Operasyonu: İsrail Üzerinden İlk Girişim

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BAE, Gazze’deki ağır insani durum nedeniyle 86 yaralı ve kritik hastayı ülkedeki hastanelerde tedavi edilmek üzere tahliye etti. Tahliye edilenler arasında kanser hastaları ve çocuklar da bulunuyor. Bu süreçte Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile iş birliği yapan BAE, bu operasyonla birlikte toplamda 22 tahliye uçuşu düzenlemiş oldu. Ancak dikkat çeken nokta, bu tahliyelerin İsrail üzerinden gerçekleştirilmiş olmasıydı.

REKLAM Gazze'den tahliye edilen hastalara 124 aile üyesi eşlik ederken, tahliyelerin tamamı İsrail'in Ramon Havalimanı ve Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden yapıldı. BAE'nin bu yöntemi, Gazze'den yapılan insani yardım ve tahliyelerde Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'nı kullanan diğer Müslüman ülkelerden farklı bir yaklaşım sergilediğini gösterdi. Müslüman Ülkelerin Yardımları ve BAE'nin Ayrı Duruşu Gazze'ye yönelik yardımların ve tahliyelerin çoğu Mısır'ın Refah Sınır Kapısı üzerinden yapılırken, BAE'nin İsrail'i kullanması, bazı çevrelerce pragmatik bir tercih olarak değerlendirilse de eleştirileri de beraberinde getirdi. Mısır, Refah Kapısı'nı kullanarak sivillerin tahliyesinde kritik bir rol oynadı ve Müslüman ülkelerden gelen yardımların büyük bir kısmı bu kapı üzerinden bölgeye ulaştırıldı.

Ancak BAE'nin bu süreçte İsrail üzerinden hareket etmesi, bölgedeki insani yardımların politize edilmesi ve bölgesel iş birlikleri konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik sıkı kontrol politikaları nedeniyle bu tür operasyonların uluslararası koordinasyon olmaksızın gerçekleşmesinin zor olduğu biliniyor. BAE’nin Açıklaması: "Gazze İçin Elimizden Gelen Her Şeyi Yapıyoruz" REKLAM BAE Dışişleri Bakan Yardımcısı Sultan Muhammed el-Şamsi, operasyonun insani bir girişim olduğunu ve Gazze halkının içinde bulunduğu trajik durumu hafifletmeyi amaçladığını vurguladı. El-Şamsi, "Bu girişim, Dünya Sağlık Örgütü ile iş birliği içinde, Gazze’deki kardeşlerimize yardım etmek için gerçekleştirilmiştir. Tüm imkanlarımızla bu felaketi hafifletmek için çalışıyoruz" dedi.

Ekim 2023'te BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed el-Nahyan tarafından başlatılan insani yardım girişimi kapsamında, Gazze’den 1000 çocuk ve 1000 kanser hastasının BAE hastanelerinde tedavi edilmesi planlanmıştı. Bu çerçevede şu ana kadar toplamda 2127 hasta ve refakatçi tahliye edildi. İsrail Üzerinden Tahliye Nedenleri ve Tepkiler BAE’nin tahliyeleri İsrail üzerinden gerçekleştirmesi, Gazze’ye yardım ulaştırmak için izlenen yöntemlerin çeşitliliğini ve zorluklarını gözler önüne serdi. Ancak bu durum, bazı çevrelerce BAE’nin İsrail ile olan yakınlaşmasının bir göstergesi olarak da yorumlandı. Gazze’deki sivillerin ve yaralıların tahliyesi için en yaygın kullanılan Refah Sınır Kapısı yerine İsrail’in tercih edilmesi, Müslüman ülkeler arasındaki dayanışma ve iş birliği tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Yardım mı, Stratejik Bir Mesaj mı? BAE’nin Gazze’ye yönelik yardım ve tahliye operasyonları, insani yardımın ötesinde siyasi ve stratejik bir boyut taşıyor. İsrail üzerinden yapılan tahliyeler, BAE’nin insani yardım politikalarının sadece bölgesel değil, aynı zamanda uluslararası aktörlerle koordinasyon içinde yürütüldüğünü gösteriyor. Ancak bu yaklaşım, insani krizin çözümüne yönelik çabaların politize edilmesi riskini de beraberinde getiriyor. Bu adımlar, BAE’nin Gazze konusunda pragmatik bir politika izlediğini ve İsrail’le ilişkilerini göz önünde bulundurduğunu açıkça ortaya koyuyor. Ancak, bu tercihin bölgedeki diğer Müslüman ülkelerle dayanışma ruhuna nasıl yansıdığı tartışılmaya devam edecek.