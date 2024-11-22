Gazze'nin Geleceği: Yönetim komitesi üzerindeki uzlaşı arayışları ve bölgesel dengeler

Mısır'ın Fetih ve Hamas arasında Gazze için ortak bir yönetim komitesi kurulmasına yönelik girişimleri, Kahire'deki son görüşmelerde uzlaşmaya varılamaması nedeniyle duraksamış durumda.

El-Arabi el-Cedid'in edindiği bilgilere göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Gazze Yönetim Komitesinin kurulmasına ilişkin kararnameyi onaylamaması, bu süreçteki ilerlemeyi kilitleyen temel nedenlerden biri.

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Savaş Sonrası Yol Haritası ve Mısır’ın Stratejik Hedefleri Mısırlı diplomatik kaynaklara göre, Kahire, ABD, Birleşmiş Milletler, Katar ve Türkiye gibi uluslararası ve bölgesel aktörlerle koordinasyon halinde bir savaş sonrası yol haritası oluşturmaya çalışıyor. Bu yol haritasının hedefi, Gazze'nin yeniden inşası ve Filistin Yönetimi’nin hem sivil hem de güvenlik alanında tekrar aktif bir rol üstlenmesi.

REKLAM Kahire, bu çabaların başarısını Filistin içindeki uzlaşının sağlanmasına bağlı görüyor. Buna rağmen, Refah Sınır Kapısı üzerinden insani yardımların gönderilmesi sürdürülüyor ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğiyle Gazze'ye acil tıbbi ve gıda yardımları ulaştırılıyor. Gazze Yönetim Komitesi: Hamas ve Fetih Arasında Güven Sorunu

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Muhammed Nezzal, El-Arabi el-Cedid’e yaptığı açıklamada, Hamas’ın Fetih, İslami Cihad, Halk Cephesi ve diğer Filistinli gruplarla derinlemesine görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti. Bu görüşmelerde Gazze’nin savaş sonrası durumu ve Filistin iç yapısının düzenlenmesi ele alındı. Hamas yetkilileri, ortak bir yönetim modeli için esneklik gösterdiklerini ve önerilere açık olduklarını ifade etse de, Fetih liderliğinin bu modele temkinli yaklaşımı, süreci zorlaştırıyor. Abbas’ın, bu tür bir yapının Filistin Yönetimi’nin otoritesini zayıflatabileceği endişesi taşıdığı belirtiliyor.

Bölgesel ve Uluslararası Dengeler Mısırlı kaynaklar, Gazze meselesinin sadece iç politik bir sorun değil, aynı zamanda bölgesel ve uluslararası dengeleri etkileyen bir mesele olduğunu vurguluyor. Gazze’nin istikrara kavuşmasının İsrail, Mısır ve diğer bölge ülkelerinin güvenliği için kritik olduğu ifade ediliyor. REKLAM ABD ve Birleşmiş Milletler, Gazze’nin yeniden inşasına yönelik uluslararası fonların sağlanabilmesi için Filistinli gruplar arasında bir uzlaşıyı şart koşuyor. Katar ve Türkiye’nin süreçteki aktif rolü ise bölgesel dinamikleri daha karmaşık hale getiriyor.

Uzlaşma ve Yeniden İnşa İçin Beklentiler Gazze'nin geleceğine yönelik çözüm sürecinde şu adımların atılması öngörülüyor: • Filistin Yönetimi'nin Güçlendirilmesi: Mahmud Abbas’ın liderliğindeki yönetimin Gazze’de kontrolü tekrar sağlaması. • Hamas ve Fetih Arasındaki Güvenin Tesis Edilmesi: Ortak bir yönetim modeli üzerinde uzlaşılması.

• Uluslararası Fonların Sağlanması: BM, AB ve diğer aktörlerden ekonomik destek alınarak Gazze’nin altyapısının yeniden inşası. Uzlaşı Arayışları ve Belirsizlikler Gazze'nin yönetimine ilişkin sürecin başarısı, Mısır'ın kararlı arabuluculuk çabalarına ve Filistinli taraflar arasındaki derin anlaşmazlıkların aşılmasına bağlı.

Abbas’ın onayı ve taraflar arasında güvenin sağlanması olmadan bu sürecin ilerlemesi mümkün görünmüyor. Uzmanlar, Gazze’nin istikrarının sadece bir insani krizle mücadele değil, aynı zamanda Filistin meselesinin daha geniş kapsamlı bir çözümüne katkı sağlayacak uzun vadeli bir süreç olduğunu vurguluyor. Ancak, bölgesel ve uluslararası aktörlerin baskıları, bu sürecin belirsizliğini artırıyor.

Mısır’ın, Filistin uzlaşısını sağlamak ve Gazze’de uzun vadeli bir istikrar ortamı yaratmak için arabuluculuk çabalarını sürdürmesi bekleniyor. Bu süreçte Mahmud Abbas’ın alacağı kararlar, Filistin halkının geleceği açısından kritik bir öneme sahip olacak.