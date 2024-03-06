İsrail-Hamas çatışmaları sürüyor: Gazze'de ateşkes görüşmeleri ne durumda?
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken önümüzdeki günlerde başlayacak Ramazan ayıyla birlikte ateşkes beklentileri de arttı. Hamas, ateşkes sağlanana kadar arabulucular ile müzakerelere devam edeceğini açıkladı. ABD Başkanı Biden ise dün yaptığı açıklamada ateşkesin kısa süre içinde sağlanacağı konusunda ümitli olduğunu söylemişti
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları aylardır sürerken Gazze'de olası bir ateşkes anlaşması için müzakereler de sürüyor.
Pazar günü ateşkes görüşmeleri için Kahire'ye giden Hamas yetkilileri, bu sabah yaptıkları açıklamada ateşkes sağlanana kadar arabulucular aracılığıyla müzakerelere devam edeceklerini dile getirdi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün İsrail savaş kabinesi üyesi Benny Gantz ile yaptığı görüşmede insani yardımın ulaştırılması için acilen harekete geçilmesi konusunu görüştü.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Blinken-Gantz görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Blinken doğrudan ve açıkça sahadaki durumun ciddiyetini ve insani yardımın ulaştırılması için acilen adım atılmasının zorunlu olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.
Gazze'deki insani dramı "korkunç" olarak değerlendiren Miller, Blinken ve Gantz'in ateşkes görüşmelerini de ele aldığını bildirdi. Miller, "İsrail ile Hamas arasında Gazze'de uzlaşılmaya çalışılan altı haftalık ateşkes görüşmeleri de ele alındı" dedi.
BIDEN: BİRKAÇ GÜN İÇİNDE GÖRECEĞİZ
ABD Başkanı Joe Biden, geçen hafta yaptığı konuşmada kısa süre içinde ateşkesin sağlanacağından ümitli olduğunu söylemişti. Biden, dün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Şu anda Hamas'ın elinde. İsrailliler işbirliği yapıyor. Mantıklı bir teklif geldi. Ne olacağını birkaç gün içinde öğreneceğiz." yanıtını verdi.
"Ateşkese ihtiyacımız var." diyen Biden, ramazan ayı öncesinde bir ateşkes ihtimali konusunda ise, "Ateşkes olmalı. Ramazana kadar devam etmesi durumuna gelirsek çok ama çok tehlikeli olacak. Bu yüzden ateşkes sağlamak için çok ama çok çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.
BAKAN FİDAN: GAZZE İÇİN HAREKETE GEÇMEMİZ YÖNÜNDE BEKLENTİ VAR
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise dün İslam İşbirliği Teşkilatı'nda yaptığı açıklamada, Gazze için derhal harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Bakan Fidan açıklamasında, "Bu tek taraflı bir eylem dahi olsa Gazze konusunda derhal harekete geçmemiz yönünde büyük bir beklenti var. Gazze’nin etrafındaki abluka kırılmalı, şu anda bu yapılmalı. Hepimiz İsrail'in, insani yardımı savaşta bir silah olarak kullandığını biliyoruz" dedi
GAZZE'DE 30 BİNİ AŞKIN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430’u çocuk, 8 bin 900’ü kadın olmak üzere 30 bin 631 Filistinli öldürüldü, 72 bin 43 kişi yaralandı.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.