İsrail-Hamas çatışmaları sürüyor: Gazze'de ateşkes görüşmeleri ne durumda?

7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları aylardır sürerken Gazze'de olası bir ateşkes anlaşması için müzakereler de sürüyor.

Pazar günü ateşkes görüşmeleri için Kahire'ye giden Hamas yetkilileri, bu sabah yaptıkları açıklamada ateşkes sağlanana kadar arabulucular aracılığıyla müzakerelere devam edeceklerini dile getirdi.

Gazze'deki insani dramı "korkunç" olarak değerlendiren Miller, Blinken ve Gantz'in ateşkes görüşmelerini de ele aldığını bildirdi. Miller, "İsrail ile Hamas arasında Gazze'de uzlaşılmaya çalışılan altı haftalık ateşkes görüşmeleri de ele alındı" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Blinken-Gantz görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Blinken doğrudan ve açıkça sahadaki durumun ciddiyetini ve insani yardımın ulaştırılması için acilen adım atılmasının zorunlu olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

BIDEN: BİRKAÇ GÜN İÇİNDE GÖRECEĞİZ

ABD Başkanı Joe Biden, geçen hafta yaptığı konuşmada kısa süre içinde ateşkesin sağlanacağından ümitli olduğunu söylemişti. Biden, dün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Şu anda Hamas'ın elinde. İsrailliler işbirliği yapıyor. Mantıklı bir teklif geldi. Ne olacağını birkaç gün içinde öğreneceğiz." yanıtını verdi.

"Ateşkese ihtiyacımız var." diyen Biden, ramazan ayı öncesinde bir ateşkes ihtimali konusunda ise, "Ateşkes olmalı. Ramazana kadar devam etmesi durumuna gelirsek çok ama çok tehlikeli olacak. Bu yüzden ateşkes sağlamak için çok ama çok çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.