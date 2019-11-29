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İstanbul Gaziosmanpaşa'nın en işlek meydanında bulunan geçitte seyretmekte olan bir araç henüz nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Kısa zamanda alev alev yanan araç çevrede kısa sürede bir paniğe yol açtı.

İtfaiye ekiplerinin vakit geçmeden müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma açıldı.