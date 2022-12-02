TIR'la otomobil çarpıştı! 2 ölü, 5 yaralı

AA'nın haberine göre, Orhan S. idaresindeki TIR, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep'teki kuzey gişeleri yakınında sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan 5 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

TIR sürücüsü gözaltına alındı.

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