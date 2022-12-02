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Gaziantep'te TIR'la otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Gaziantep'te TIR'la çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Giriş: 02.12.2022 - 21:20 | Güncelleme: ABONE OL
Gaziantep'te TIR'la otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
TIR'la otomobil çarpıştı! 2 ölü, 5 yaralı
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AA

AA'nın haberine göre, Orhan S. idaresindeki TIR, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep'teki kuzey gişeleri yakınında sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan 5 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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