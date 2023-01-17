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Gaziantep'te tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Giriş: 17.01.2023 - 20:37 | Güncelleme: ABONE OL
Gaziantep'te tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te tefecilik operasyonu: 3 gözaltı
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AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçuna karıştığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

3 ev ve 2 iş yerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli yakalandı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramada, 4 tabanca, sahte dernek tanıtım kartları, sahte çek, senet, tapu senetleri, araç devir satış sözleşmesi, doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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