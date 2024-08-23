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        Gaziantep'te sünnet şöleni düzenlendi

        Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce sünnet şöleni düzenlendi. Etkinlik kapsamında çocuklara kıyafet alındı ve çeşitli müzelere gezi düzenlendi. Hacivat karagöz oyunu ve yüz boyama gibi etkinliklerle eğlenen çocuklara bisiklet ve altın hediye edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 18:35 Güncelleme: 23.08.2024 - 18:35
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        Gaziantep'te sünnet şöleni
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce 20 çocuk için sünnet töreni düzenlendi.

        Etkinlik kapsamında çocuklara kıyafet alındı ve çeşitli müzelere gezi düzenlendi. Hacivat karagöz oyunu ve yüz boyama gibi etkinliklerle eğlenen çocuklara bisiklet ve altın hediye edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt, vakfiyelerinde yer alan hayır şartlarını yerine getirmeyi önemsediklerini ifade etti.

        Her bir vakfiyeyi kendilerine teslim edilmiş bir emanet olarak görüp buna sahip çıkmaya çalıştıklarını aktaran Bozkurt, "Sultan 2. Beyazıd Vakfı'nın vakfiyesinde yer alan ve Bölge Müdürlüğümüzden sosyal yardım alan ailelerin çocuklarını sünnet ettiriyoruz. Bizlere öncülük eden Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a ve Vakıflar Genel Müdürümüz Sinan Aksu’ya destekledikleri için teşekkür ediyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğü bu ve bunun gibi birçok programa ev sahipliği yapıyor" dedi.

        Etkinliğe Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hakan Aslansoy, Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Fatma Coşkun ile çocukların aileleri katıldı.

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        #gaziantep
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