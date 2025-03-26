Gaziantep'te otomobil ile iş makinesi çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde İslahiye-Nurdağı karayolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi.

Nurdağı yönüne ilerleyen Turgay Ç. (39) yönetimindeki otomobil, C.T.'nin (36) kullandığı iş makinesiyle çarpıştı.

REKLAM advertisement1

Kazada otomobil savrulurken ihbarla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan sürücü Turgay Ç. ile Sebahattin Ç. (52), Yılmaz Ç. (45) Dursun Ç. (51) ve Bünyamin Çeleli (25), sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Bünyamin Çelebi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İş makinesi operatörü C.T.'nin gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu ve İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, hastaneye giderek kazayla bilgi alıp, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.