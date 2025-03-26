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        Haberler Gündem Gaziantep'te otomobil ile iş makinesi çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Güncel haberler

        Gaziantep'te otomobil ile iş makinesi çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, iş makinesi ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 21:09 Güncelleme: 26.03.2025 - 21:09
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        Otomobil ile iş makinesi çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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        Kaza, akşam saatlerinde İslahiye-Nurdağı karayolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi.

        Nurdağı yönüne ilerleyen Turgay Ç. (39) yönetimindeki otomobil, C.T.'nin (36) kullandığı iş makinesiyle çarpıştı.

        Kazada otomobil savrulurken ihbarla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan sürücü Turgay Ç. ile Sebahattin Ç. (52), Yılmaz Ç. (45) Dursun Ç. (51) ve Bünyamin Çeleli (25), sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Bünyamin Çelebi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İş makinesi operatörü C.T.'nin gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Öte yandan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu ve İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, hastaneye giderek kazayla bilgi alıp, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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