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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep'te kaçak kazıya suçüstü | Son dakika haberleri

        Gaziantep'te kaçak kazı yapan kişi suçüstü yakalandı

        Gaziantep'in Araban ilçesinde kaçak kazı yapan kişi yakalandı. 15 ile 45 metrelik iki ayrı kuyu kazan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 12:15 Güncelleme: 30.07.2025 - 12:15
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        Gaziantep'te kaçak kazıya suçüstü
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        Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Araban ilçesi Hisar Mahallesi'nde bir ikamette kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, Ş.N. kazı yaparken suçüstü yakalandı. Ekipler, 15 ile 45 metrelik iki ayrı kuyu kazan şüpheli hakkında yasal işlem başlattı.

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