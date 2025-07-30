Gaziantep'te kaçak kazıya suçüstü

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Araban ilçesi Hisar Mahallesi'nde bir ikamette kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

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Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, Ş.N. kazı yaparken suçüstü yakalandı. Ekipler, 15 ile 45 metrelik iki ayrı kuyu kazan şüpheli hakkında yasal işlem başlattı.